Витсель: «Зенит» все равно играет лучше «Спартака»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о первой части чемпионата России. По словам футболиста, отставание питерского клуба от «Спартака» в турнирной таблице РФПЛ некритично.

– Что скажете о первой части сезона?

– Считаю, все складывается для «Зенита» неплохо. На перерыв уходим на хороших позициях. Думаю, зимой будет время, чтобы окончательно усвоить то, чего добивается от нас Мирча Луческу. А пять очков отставания от «Спартака» – некритично.

– Хотите сказать, подобный гандикап отыгрывается?

– Это вполне реально. Было же, что ЦСКА отставал от лидера на 10 очков, а в итоге финишировал первым. Так что нет ничего невозможного.

– В этом сезоне уровень футбола «Спартака» вырос, не так ли?

– Мы все равно играем лучше. Возможно, где-то допускали ошибки, из-за чего недосчитались очков. Как, например, в Ростове. Но и там контролировали ход матча, создавали моменты. Возможно, ближе к зиме «Спартак» просто оказался свежее нас, потому что не участвует в еврокубках и мог сосредоточиться на чемпионате.