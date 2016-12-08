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Витсель: «Зенит» все равно играет лучше «Спартака»

8 декабря 2016, 17:25
43

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился мнением о первой части чемпионата России. По словам футболиста, отставание питерского клуба от «Спартака» в турнирной таблице РФПЛ некритично.

– Что скажете о первой части сезона?

– Считаю, все складывается для «Зенита» неплохо. На перерыв уходим на хороших позициях. Думаю, зимой будет время, чтобы окончательно усвоить то, чего добивается от нас Мирча Луческу. А пять очков отставания от «Спартака» – некритично.

– Хотите сказать, подобный гандикап отыгрывается?

– Это вполне реально. Было же, что ЦСКА отставал от лидера на 10 очков, а в итоге финишировал первым. Так что нет ничего невозможного.

– В этом сезоне уровень футбола «Спартака» вырос, не так ли?

– Мы все равно играем лучше. Возможно, где-то допускали ошибки, из-за чего недосчитались очков. Как, например, в Ростове. Но и там контролировали ход матча, создавали моменты. Возможно, ближе к зиме «Спартак» просто оказался свежее нас, потому что не участвует в еврокубках и мог сосредоточиться на чемпионате.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Витсель Аксель Луческу Мирча
Комментарии (43)
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ВасяК
1481208362
Что же вам всем СПАРТАК ,как кость в горле???
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Zeff
1481209123
Спартак команда одной игры, как и раньше. Посыпаться может в любой момент.Весной, больше 15 очков не наберут.
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товрос
1481209429
вчера ты писал что РОСТОВ плохо играет,сегодня СПАРТАК,чеши в ЮВЕНТУС быстрее волосатый
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APchelov
1481209602
Ну с таким самомнением отставание от Спартака может и удвоиться. И кто Витселя за язык тащит? )))
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батог
1481209613
Зависть очень плохая вещь, застилает глаза, и не видит положение команд в таблице или видит?
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Кинстифа
1481209648
Ну что за нытики.... ноют и ноют, ноют и ноют Правильно говорят... с головы команда гниет Никогда зенит не ныл так явно и в каждом туре.... Прям диву даешься читая их интервью Если давать номинацию нытик года, то Луческу её выиграл за последние лет 10 точно, что я смотрю Чемп
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polt
1481210609
Смотри турнирную таблицу.Как минимум 5очков профукали в конце первой части и столько же в начале. Игру Зенита тошно смотреть!
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SPACE TRUCKIN
1481210833
в плане организации игры зенит может и лучше,но по самоотдаче и настрою СПАРТАК сильнее....в зените сейчас нет того духа как лет 8-10 назад,а в Спартаке он появился...думаю,Каррера всё учтёт и весной команда будет играть даже лучше...
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MaxSpartakM
1481211805
Вы сначала на Открытие приезжайте за недосчитанными очками, вы вам расчихлим очко))) потом кони вас по ипподрому прогоняют))) Суческу оказался гнусным нытиком
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alp
1481213134
вот все видят эту простую вещь, и только мясо, как всегда, думает, что самые козырные ))) придется еще раз в москве показывать мастер класс ))
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