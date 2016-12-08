Спортивный директор «РБ Лейпцига» назвал Месси и Роналду старыми и дорогими

Спортивный директор «РБ Лейпцига» Ральф Рангник прокомментировал возможность приглашения в команду нападающего «Реала» Криштиану Роналду и форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Функционер в шутку назвал футболистов старыми и дорогими.

«Было бы наивно считать, что мы станем работать с Месси и Роналду. Они слишком старые и слишком дорогие. У нас же самая молодая и самая неопытная команда в лиге», – сказал Рангник.

«РБ Лейпциг» на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги.