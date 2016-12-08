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  • Каррера: «Глушаков – основополагающий игрок в «Спартаке» и сборной»

Каррера: «Глушаков – основополагающий игрок в «Спартаке» и сборной»

8 декабря 2016, 10:26
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал оценку игре полузащитника своей команды Дениса Глушакова.

– Как вы изменили Дениса Глушакова, который претендует на звание главного открытия сезона?

– Он большой профессионал. Что в тренировках, что в матчах всегда выкладывается на 100 процентов. Денис – основополагающий игрок как в «Спартаке», так и в сборной России.

– Для вас принципиально было иметь костяк из российских футболистов?

– В России без него никуда – из-за лимита я должен выпускать на поле шесть обладателей российского паспорта.

– Капелло говорил, что в чемпионате России мало единоборств...

– Не могу с ним согласиться! Я вижу игроков, которые выходят заряженными на борьбу. Единоборств точно хватает.

– Вам нужна длинная скамейка запасных?

– Конечно, иначе любая травма создает проблемы.

– Вас часто видят на матчах молодежного состава «Спартака»...

– Мне важно видеть, какого прогресса добились дублеры, – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Каррера Массимо
Комментарии (7)
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oyabun
1481182590
Денис здорово прибавил в этом году. И в технике и в самоотдаче. И самое главное, как капитан постоянно подстегивает остальных игроков команды, не дает им завянуть на поле.
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Диктор
1481186223
Кто верил в Глушакова до появления Карреры ????? Обычный средний статистический игрок для России.Считаю что Каррера раскрыл его и на фоне появившейся уверенности пришел и результат.В этом году реально он лучший из Российских игроков в стране.
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zigbert
1481186931
Что и говорить, Глушаков заметно прибавил.
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Мясной Упырь
1481188313
Деньчик если ещё прибавит , то это уже будет звезда, а сейчас это просто сильнейший игрок чемпионата России (на своей позиции)
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Zeff
1481188358
Талалаев хвалит Карреру. Каррера Глушакова. А Глушаков случайно пару раз в створ ворот попал. И всё, открытие года. А открытию на днях тридцатник стукнет.
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SPACE TRUCKIN
1481215161
в порядке Денис-кто сильнее есть в чемпе из наших игроков на его позиции?один раз может и случайность-два уже закономерность,+6 очков -пусть в каждом матче будут такие "случайности"...
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