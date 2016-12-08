Каррера: «Глушаков – основополагающий игрок в «Спартаке» и сборной»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера дал оценку игре полузащитника своей команды Дениса Глушакова.
– Как вы изменили Дениса Глушакова, который претендует на звание главного открытия сезона?
– Он большой профессионал. Что в тренировках, что в матчах всегда выкладывается на 100 процентов. Денис – основополагающий игрок как в «Спартаке», так и в сборной России.
– Для вас принципиально было иметь костяк из российских футболистов?
– В России без него никуда – из-за лимита я должен выпускать на поле шесть обладателей российского паспорта.
– Капелло говорил, что в чемпионате России мало единоборств...
– Не могу с ним согласиться! Я вижу игроков, которые выходят заряженными на борьбу. Единоборств точно хватает.
– Вам нужна длинная скамейка запасных?
– Конечно, иначе любая травма создает проблемы.
– Вас часто видят на матчах молодежного состава «Спартака»...
– Мне важно видеть, какого прогресса добились дублеры, – заявил он в эфире телеканала «Россия 24».