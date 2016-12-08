Покеттино: «Мы показали, насколько велик «Тоттенхэм»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями от победы в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов над ЦСКА (3:1). Благодаря этому успеху английская команда гарантировала себе участие в плей-офф Лиги Европы.

«Я счастлив. Отличный результат, отличная поддержка на матче. Мы показали, насколько велик наш клуб. Очень важно было победить после той неудачной серии, когда мы проиграли «Байеру», «Монако», после матчей со «Суонси» и «Челси». Сейчас мы показали, на что способны.

Теперь нас ждет игра против «Манчестер Юнайтед». Наши игроки постепенно восстанавливаются, почти все футболисты здоровы. Нужно смотреть в будущее и делать «Уэмбли» своим домом. Единственное, чем я разочарован, что мы не можем продолжать играть в Лиге чемпионов. Я не считаю, что Лига Европы лишь отвлекает от национального чемпионата. Мы все время участвуем в этом турнире. Важно продолжать бороться на таком высоком уровне», – отметил аргентинский специалист.