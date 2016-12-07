Акинфеев увеличил антирекордную серию в ЛЧ до 43 матчей

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом» лондонцы забили на 39-й минуте, сделав счет 1:1.

Таким образом, защищающий ворота армейцев в этой игре Игорь Акинфеев продлил свою антирекордную серию, пропустив в 43-м матче ЛЧ подряд с учетом игр квалификации.

Последняя игра турнира, в которой Акинфееву удалось отстоять на ноль, состоялась 1 ноября 2006 года, и соперником армейцев был «Арсенал».

Предыдущий антирекорд принадлежал вратарю ПСВ Роналду Ватерресу, который пропустил в 16 матчах подряд.