Каррера: «В России без костяка российских игроков невозможно»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в эфире программы «Футбол России» рассказал о том, как лимит на легионеров влияет на формирование состава команды.

«В России без костяка российских игроков невозможно, ведь из-за лимита на легионеров я должен выпускать в стартовом составе шесть россиян. Без российского костяка было бы сложно добиться успеха», – сказал Карррера.

Также специалист поделился размышлениями о том, как повлияет на трансферную кампанию возможное изменение лимита на схему «10+15».

«В первую очередь на трансферном рынке нужно искать новых сильных игроков, независимо от того, какой они национальности. Самое главное – чтобы новички соответствовали уровню «Спартака» и статусу великого клуба».