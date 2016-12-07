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Инфантино поддержал идею сделать на ЧМ 16 групп по три команды

7 декабря 2016, 19:45
15

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал идею изменения формата группового этапа чемпионата мира.

Агентство France-Presse со ссылкой на источник в ФИФА сообщает, что глава организации поддерживает увеличение числа участников группового этапа ЧМ до 48 команд, разделенных на 16 групп по три сборных. Предполагается, что при таком формате из группы будут выходить в плей-офф две команды – таким образом, на ЧМ может появиться стадия 1/16 финала.

Напомним, окончательное решение по этому вопросу ожидается в январе.

Источник: Twitter
Весь мир Инфантино Джанни
Комментарии (15)
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KWN37
1481129423
Почему нет, стоит попробовать.
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Аристократ Олжик
1481130355
Брееееед . . . Лучше отказаться от групп этапа, и сразу начинать с 1/32 финала . . . 64 команды, никаких матчей в пол силу или где кто то кого то будет недооценивать . . . сразу на вылет, сразу в полную силу . . . между прочем в матчах на вылет, как раз и бывает так, что скажем Габон выбьет Испанию, Новая Зеландия Аргентину, Голландия полетит от Коста Рики . . . согласен, что щас полетят комменты типа, что 20 сильных команд, а остальное мусор . . . но думаю, так называемый мусор, может удивить, как удивила Венгрия, Уэльс и Исландия . . . вряд ли кому то было скучно смотреть на Исландию . . . а еще, у этих слабых команд, есть 2-3 миллионные фанаты, которые тоже не прочь увидеть своих любимцев на чм . . . плюс бабло для фифа, плюс спокойно можно в течении месяца отыграть чм . . . плюс игроки проигравших команд, дольше отдохнуть в отпуске . . . и не будет этих оправданий тренеров, мол мои игроки устали после чм, и не вошли в сезон
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84aivengo
1481130551
чм 16 ? !!! шо за хрень
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alexeyyankin777
1481130598
Один маразматик ушёл - другой пришёл... 32 - оптимально, с 8 группами и плей-офф, как сейчас... И так много слабых команд на ЧМ попадает... Евро уже испортили - теперь за ЧМ взялись?
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Спартак Мишулин
1481130767
Думаю, это лишнее, все-таки. Я подсел на футбол как таковой в 2002-м...И та схема, действительная и поныне, кажется оптимальной. При ней сохраняется некий баланс: всегда есть аутсайдеры, всегда есть фавориты, всегда есть при это м кто удивляет из слабых хорошей игрой и из сильных - плохой. Нужно оставлять.
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Serjoga
1481131552
Каждый хочет чем-то отметиться в истории футбола! Ну и кому нужен этот идиотизм по 7:0 на групповом этапе?
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shamil1111
1481136386
А ДАВАЙТЕ СРАЗУ ВСЕ СТРАНЫ БЕЗ ОТБОРА
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allkeeper
1481137601
Безумие!
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damon_2005
1481138640
Херня полная. Давайте тогда сделаем сразу 24 группы по 2 команды и получится сразу 1/32 финала. Вообще куда всё катится не понятно........ Полная хрень
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Diesel133
1481208288
совсем ебанулись
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