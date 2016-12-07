Инфантино поддержал идею сделать на ЧМ 16 групп по три команды

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал идею изменения формата группового этапа чемпионата мира.

Агентство France-Presse со ссылкой на источник в ФИФА сообщает, что глава организации поддерживает увеличение числа участников группового этапа ЧМ до 48 команд, разделенных на 16 групп по три сборных. Предполагается, что при таком формате из группы будут выходить в плей-офф две команды – таким образом, на ЧМ может появиться стадия 1/16 финала.

Напомним, окончательное решение по этому вопросу ожидается в январе.