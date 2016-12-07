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  • Червиченко: «У ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» шансов нет никаких»

Червиченко: «У ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» шансов нет никаких»

7 декабря 2016, 16:10
12

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом». Команды сегодня проведут заключительную игру группового этапа Лиги чемпионов.

«К сожалению, у армейцев никаких шансов нет. Вообще. «Тоттенхэму» надо выигрывать, и он свое возьмет. Не знаю, насколько кровожаден будет лондонский клуб, но ЦСКА сейчас в такой яме находится, что противопоставить что-то такому серьезному сопернику не в состоянии. Но отмечу, что ситуация с ЦСКА не уникальна: в ней оказывались самые знаменитые, самые большие команды. Красно-синие переживают смену эпох, поколений, вводят в состав своих воспитанников, и в следующем году, думаю, команда себя покажет», – заявил Червиченко.

Источник: «Советский спорт»
Лига чемпионов ЦСКА Червиченко Андрей
Комментарии (12)
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Jack24
1481116516
кони, не слушайте эту гниду
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cska-62
1481117241
Шансов нет только у Червиченко... Никаких... Что вся история его деятельности наглядно показала... У ЦСКА есть шанс дать в Лондоне бой! И постараться прыгнуть выше головы. Будет очень многое зависеть от состава, которые выставят "шпоры". При всех публичных заявлениях о желании победить, они могут поберечь часть основы для матчей АПЛ, которые для них куда важнее попадания в Лигу Европы. И это увеличит шансы ЦСКА на успех. "Погиб только тот, кто считает себя погибшим!" Х.У.Рудель
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С-Пб on-line
1481120562
Тоттенхэм любит расслабится и слить результат в особо значимых для себя матчах
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lisal
1481120777
Шансы есть всегда, толь-ко ими нужно воспользоватся, что и желаю ЦСКА!!!
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nik55
1481122885
зачем такой прогноз---шанс есть всегда это игра -- удачи
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meiram
1481123419
Позитива лысому!!
Ответить
Svinka Pepa
1481124306
из этого тела постоянно бьет фонтан дерьма
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батог
1481126646
ЦСКА должно красиво проводить Слуцкого!!!
Ответить
Moveton
1481128713
будет молчать в тряпочку когда сегодня цска выиграет
Ответить
Пастырь
1481137566
Почему-то думал, что он неадекватен только к Спартаку. Сейчас вижу, что он просто ОБИЖЕН на весь российский футбол. Все знают кого в России считают ОБИЖЕННЫМ.
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