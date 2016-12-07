Червиченко: «У ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом» шансов нет никаких»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы ЦСКА в матче с «Тоттенхэмом». Команды сегодня проведут заключительную игру группового этапа Лиги чемпионов.

«К сожалению, у армейцев никаких шансов нет. Вообще. «Тоттенхэму» надо выигрывать, и он свое возьмет. Не знаю, насколько кровожаден будет лондонский клуб, но ЦСКА сейчас в такой яме находится, что противопоставить что-то такому серьезному сопернику не в состоянии. Но отмечу, что ситуация с ЦСКА не уникальна: в ней оказывались самые знаменитые, самые большие команды. Красно-синие переживают смену эпох, поколений, вводят в состав своих воспитанников, и в следующем году, думаю, команда себя покажет», – заявил Червиченко.