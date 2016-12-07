Бубнов: «С какой стати «Тоттенхэм» должен проигрывать ЦСКА у себя дома?»

Футбольный эксперт Александр Бубнов не разделяет мнения, что «Тоттенхэм» не заинтересован в участии в Лиге Европы. Лондонский клуб сегодня проведет заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, по итогам которой определится клуб, остающийся в еврокубках.

«Разговоры о том, что «Тоттенхэму» не нужна Лига Европы считаю пустыми. На это рассчитывать не стоит. «Тоттенхэм» будет играть у себя дома, на «Уэмбли». Вряд ли хозяева захотят проигрывать на глазах родной публики и портить собственный имидж. Думаю, англичане заинтересованы в продолжении борьбы в еврокубках. «Тоттенхэм» идет в лидирующей группе в чемпионате Англии, в Москве он уверенно обыграл ЦСКА. С какой стати он должен проигрывать дома? Не будем забывать и том, что победитель Лиги Европы получает прямую путевку в Лигу чемпионов. Это может стать хорошим мотивационным фактором для «Тоттенхэма», – заявил Бубнов.