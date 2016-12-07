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  • Бубнов: «С какой стати «Тоттенхэм» должен проигрывать ЦСКА у себя дома?»

Бубнов: «С какой стати «Тоттенхэм» должен проигрывать ЦСКА у себя дома?»

7 декабря 2016, 12:12
24

Футбольный эксперт Александр Бубнов не разделяет мнения, что «Тоттенхэм» не заинтересован в участии в Лиге Европы. Лондонский клуб сегодня проведет заключительную встречу группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА, по итогам которой определится клуб, остающийся в еврокубках.

«Разговоры о том, что «Тоттенхэму» не нужна Лига Европы считаю пустыми. На это рассчитывать не стоит. «Тоттенхэм» будет играть у себя дома, на «Уэмбли». Вряд ли хозяева захотят проигрывать на глазах родной публики и портить собственный имидж. Думаю, англичане заинтересованы в продолжении борьбы в еврокубках. «Тоттенхэм» идет в лидирующей группе в чемпионате Англии, в Москве он уверенно обыграл ЦСКА. С какой стати он должен проигрывать дома? Не будем забывать и том, что победитель Лиги Европы получает прямую путевку в Лигу чемпионов. Это может стать хорошим мотивационным фактором для «Тоттенхэма», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Лига чемпионов Тоттенхэм ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (24)
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алекс88
1481103237
Приоритетней для них чемпионат а состав даже полурезервный бой коням уж точно даст
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MEHROJ ЗЕНИТ
1481104453
Всякое бывает удачи сцка
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den161
1481104629
как отразится уход слуцкого на команде непонятно, может встряска эмоциональная и и хорошо сыграют, а может и наоборот. Искренне желаю цска победы!!! Даешь 4 команды в ЛЕ весной!!! )
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Pourport
1481107717
В Москве армейцы могли взять 3 очка,дома же шпоры играют хорошо! Все решит командный настрой(+от обороны,мертвый вариант играть)
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ivanthebest
1481109606
Куры дома проиграли 2 матча и на этот матч я более чем уверен забьют и выставят полурезервный состав. Впереди игра с МЮ в АПЛ, и что-то мне подсказывает что для них эта игра в разы важнее чем матч с конями. Если говорить об ЛЕ, то почти все добротные клубы английские его сливают при первой возможности. Думается куры тоже его будут сливать не дожидаясь весны. НО! Резервный состав кур нынешним коням ещё нужно обыграть. Там хватает талантов и мастеровитых игроков. Поэтому будет интересно сегодня посмотреть за ходом матча. Шансы есть, главное не ссать... P.S. Ну а смотреть этот матч я конечно не буду, уже зарекался. Сегодня будет как минимум 1, в разы интереснее топовый матч в Мадриде.
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maxon1256
1481110123
даже смотреть не буду. нынешние кони настолько бесхарактерная и бесхребетная команда, что исход тут ясен задолго до начала
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aguila_real
1481115112
может быть последний матч тренера эмоционально взорвет команду
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Кузьма Кузьмин
1481117508
Ну да,какая-то благодарность от игроков должна быть напоследок- пусть порадуют Лёню напоследок)))
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ewgen1986
1481124633
Если честно то не верится в победу ЦСКА, вот за Ростов был спокоен что они выйдут в лигу Европы, НО ВСЕ РАВНО ВЕРИМ В ПОБЕДУ. И удачи ЦСКА.
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VVM1964
1481126877
СЛАБО ВЕРИТСЯ , ЧТО ЦСКА СМОЖЕТ ВЫИГРАТЬ У ТОТТЕНХЭМА , ОДНАКО МАЛО КТО ВЕРИЛ ( В ТОМ ЧИСЛЕ И Я ) , ЧТО РОСТОВ СМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ БАВАРИЮ . А ЧТО , А ВДРУГ .... ПОБЕДЫ АРМЕЙЦАМ !!!
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