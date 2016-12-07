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Головин настраивается на победу над «Тоттенхэмом»

7 декабря 2016, 08:43
6

Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал предстоящий матч с «Тоттенхэмом» очень важным не только для своей команды, но и для соперника.

«Это очень важная игра как для нас, так и для «Тоттенхэма». Ничего особенного о «Уэмбли» сказать не могу, только о том, что это очень важный матч.

Думаю, каждый из нас всегда играет в первую очередь для тренера. Тренер доверяет ему, и каждый пытается выложиться по максимуму, оправдать доверие.

Это важный матч с очень сильным соперником. Очень хочется в таких матчах побеждать. Лига Европы – это еще один важный турнир для нас», – сказал Головин.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – ЦСКА состоится в среду, 7 декабря, в 22:45 по московскому времени.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов ЦСКА Тоттенхэм Головин Александр
Комментарии (6)
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pavelSKA85
1481089696
О шахте надо думать, о шахтЕ!
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Александр ЗА
1481089880
Да
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iuda
1481090568
Очень хочется много-много игр, но пока не побеждаете, а Игорёк всё пропускает и пропускает
Ответить
hodyrev
1481094200
давайте счет 1-2 покажите на что способны,и обрадуйте Слуцкаря победой на последок и всю Россию!
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shamil1111
1481094286
главное не позорьте
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MichelWB
1481151684
Вы бы свою игру хоть бы по телеку посмотрели. Пешеходы - тугодумы.
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