Головин настраивается на победу над «Тоттенхэмом»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин назвал предстоящий матч с «Тоттенхэмом» очень важным не только для своей команды, но и для соперника.

«Это очень важная игра как для нас, так и для «Тоттенхэма». Ничего особенного о «Уэмбли» сказать не могу, только о том, что это очень важный матч.

Думаю, каждый из нас всегда играет в первую очередь для тренера. Тренер доверяет ему, и каждый пытается выложиться по максимуму, оправдать доверие.

Это важный матч с очень сильным соперником. Очень хочется в таких матчах побеждать. Лига Европы – это еще один важный турнир для нас», – сказал Головин.

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – ЦСКА состоится в среду, 7 декабря, в 22:45 по московскому времени.