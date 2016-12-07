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«Реал» призвал к предельному уважению в отношении Роналду

7 декабря 2016, 06:17
12

Пресс-служба мадридского «Реала» публиковало официальное заявление относительно налогового скандала, разворачивающегося вокруг нападающего команды Криштиану Роналду, который подозревается в уклонении от уплаты налогов.

«Учитывая информацию, опубликованную в последние дни, и принимая во внимание доказательства, предоставленные налоговой службой Испании, которые подтверждают, что Криштиану Роналду выполняет все свои налоговые обязательства перед государством, ФК «Реал» Мадрид призывает к предельному уважению в отношении игрока. Его поведение является образцовым на протяжении всего времени пребывания в нашем клубе», – говорится в заявлении.

Напомним, ранее появилась информация о скрытии налогов португальцем на сумму 150 миллионов евро по схеме, разработанной его агентом Жоржем Мендешем. Футболисту может грозить до шести лет тюремного заключения.

Источник: ФК «Реал»
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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АртурZaСМ
1481084022
Нет дыма без огня... что теперь скажите те кто в такой же ситуации об.си.рал Месси???
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Rebrova
1481085440
а как на самом деле обстоят дела?
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Lexa_Lexa
1481088312
Ох уж эта европейская толерантность да политкорректность
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Zlatan2718
1481091543
К уважению нельзя призвать!... ))
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Zeff
1481092780
Берегите представителей сексменьшинств. У них такая хрупкая психика.
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momwig_
1481093354
Фанаты Месси разбушевались. ЗМ их кумиру в этом году (а будет продолжать в таком же духе - так, может, и в последующих) не светит, так они решили "накопать" на Кристинку, что он типа наворовал ещё больше их кумира. Ну ну...
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shamil1111
1481094197
уважение-его уже не вернуть
Ответить
АЛЕКС 58
1481094618
Девочка может весь многолетний контракт отработать за решёткой! Бедная Кристя!
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Хотел же ставить на ничью
1481095189
получается, как в ""12 стульях" - голубой воришка
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Schicko_008
1481095300
Меня как юриста новости про якобы правонарушения со стороны футболистов вообще дико веселят (вне зависимости от клубной принадлежности). Такие вещи устанавливает только суд. Так вот мы уже года 2 слушаем про Неймара, Месси, теперь КР, и что-то ни один суд ничего не сказал против них еще. В связи с этим, есть прямо такое большое подозрение, что все это хня...
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