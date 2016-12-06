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Гинер заявил, что Слуцкий устал

6 декабря 2016, 22:41
17

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что уход главного тренера армейцев Леонида Слуцкого связан с усталостью. Также функционер выразил благодарность специалисту за проделанную работу.

«Я очень благодарен Слуцкому. Мы провели с ним прекрасные годы. Ему хочется немного отдохнуть, поэтому мы договорились, что он доработает первый круг. За это время не произошло ничего страшного: команда играет, занимает достойное место, будем бороться за чемпионство.

Слуцкий попросил отпустить его, поскольку он устал. Наши двери для него всегда открыты. Нет речи о том, что клуб недоволен результатами или Леонид Викторович недоволен клубом. Просто иногда мы устаем от работы. Когда это происходит, от работы начинает подташнивать», – сказал Гинер в эфире программы «Все на футбол».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (17)
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cska-62
1481057385
Мои подозрения оправдываются. И Бабаев вроде как уходит… Похоже, что до Мистера Оффшора, наконец, дошло, что кто-то на замене Панченко на Траоре вместе с Селюком сделал успешный гешефт! Читал бы мои летние посты, то и убытков бы не понёс… Ну, а Слуцкий либо трусливо промолчал, либо был в доле... Деталей не знаю, да и какая болельщикам теперь разница!
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Zeff
1481061774
Укачало беднягу.
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RedWhiteFans2
1481063740
А во что теперь коням верить? Спасибо Слуцкий что ты есть.
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Василий Зенитов
1481064957
Ясное дело устал, когда Слуцкий трофеи завоевывал, его хвалили, а во всемя спада( что кстате случится может со всеми) его даже не критиковали, а откровенно извиняюсь за вырожения обсирали, все запомнили проигрыш на евро, и забыли кто сборную туда вывел!!!
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СОКОЛ САРАТОВ
1481064964
А ТО ПОПРОБУЙ КАЧАТЬСЯ КАЖДЫЙ МАТЧ
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Nesterenko
1481066707
Большая ошибка была возглавить сборную России. Потому что не имея опыта со сборной и показывая неудовлетворительный результат каждый год в еврокубках, Слуцкий сделал сборную на ЕВРО-2016 такой же командой, как и ЦСКА в еврокубках. Что полностью развалилось, что было неудивительно. На тренера это очень сильно психологически надавило. И в результате к концу года Слуцкий просто устал......понять после такого можно.
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ДАША Д
1481076708
Выжал Гинер все соки из человека и выставил вон.
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Фан666
1481082915
А будет прикольно если вдруг зимой возглавит какую-нибудь команду, уставший то
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hodyrev
1481098753
Гончаренко прийдет остаток сезона закончит с Цска..потом Слуцкий вернется..и Гончаренко опять уйдет в какой то Урал..и будут наши Пингвизуцкие вечно играть
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Опорник84
1481126783
Мое мнение, Слуцкому повезло что он возглавил ЦСКА после Газаева и ему в наследство досталась хорошая команда, по Российским меркам! Он не стал коренным образом что-то менять,так и катил все эти годы! Стал ли Слуцкий хорошим тренером,только может показать работа в другом клубе,где он должен будет создать свою команду! Поживем увидим!
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