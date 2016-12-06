Гинер заявил, что Слуцкий устал

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что уход главного тренера армейцев Леонида Слуцкого связан с усталостью. Также функционер выразил благодарность специалисту за проделанную работу.

«Я очень благодарен Слуцкому. Мы провели с ним прекрасные годы. Ему хочется немного отдохнуть, поэтому мы договорились, что он доработает первый круг. За это время не произошло ничего страшного: команда играет, занимает достойное место, будем бороться за чемпионство.

Слуцкий попросил отпустить его, поскольку он устал. Наши двери для него всегда открыты. Нет речи о том, что клуб недоволен результатами или Леонид Викторович недоволен клубом. Просто иногда мы устаем от работы. Когда это происходит, от работы начинает подташнивать», – сказал Гинер в эфире программы «Все на футбол».