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  • Слуцкий: «Годы в ЦСКА являются лучшими в моей тренерской карьере»

Слуцкий: «Годы в ЦСКА являются лучшими в моей тренерской карьере»

6 декабря 2016, 21:18
14

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, объявивший сегодня об уходе из клуба, объяснил причины, по которым покидает свой пост. По словам специалиста, он гордится проделанной работой в армейской команде.

«Семь лет – это огромное время для тренера, и эти годы являются лучшими в моей тренерской карьере. В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, с кем мы вместе работали, делали общее дело: руководство клуба, футболистов, тренерский штаб, обслуживающий персонал, работников клуба и, разумеется, болельщиков. Считаю, что нам можно гордиться проделанной работой – не только трофеями, но и тем, что все шесть полноценных сезонов, начиная с 2010 года, ЦСКА оказывался в тройке призеров. Ни один сезон, по существу, не был провален, в том числе и нынешний, в котором команда идет третьей и сохраняет шансы на самые высокие места.

В условиях современной конкуренции в российском первенстве, по моему мнению, это сумасшедший показатель стабильности. Такое удавалось за эти шесть лет только нам и «Зениту», причем с питерцами мы разделили все основные награды поровну: на счету обоих клубов по три чемпионства, два вторых места и одному третьему. Горжусь, что работал в таком клубе, как ЦСКА, с такими людьми. Пытался соответствовать всем поставленным задачам. Без сложностей порой не обходилось, как это обычно и бывает в любом большом, глобальном, важном деле. Бывали разные периоды, но мы с честью справлялись со всеми сложностями.

Думаю, мы подарили болельщикам ЦСКА немало мгновений радости и удовольствия, много ярких матчей и побед. Не сомневаюсь, что победные традиции будут продолжены. Команда и клуб ЦСКА всегда будут для меня частью моей семьи, и это не высокопарные слова, это на самом деле так. Хотел бы еще раз сказать всем «спасибо» и выразить уверенность в том, что я не говорю клубу «прощай», я говорю «до свидания», – сказал Слуцкий.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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cska-62
1481049578
Надеется, что Гончаренко создаст команду, на базе которой он будет паразитировать потом годами, как это делал на ГАЗЗАЕВСКОЙ защите и вратаре! Хуцпа!
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нБратишка
1481050334
Молодец Леонид Слуцкий. Уйти тоже можно красиво.
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vladimir-7
1481050557
Спасибо Вам, Леонид Викторович! Мы тоже не прощаемся с Вами и говорим "ДО СВИДАНИЯ"!
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edw7777
1481051871
А я, лично, горжусь, что такой тренер был у ЦСКА!!!
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Voltiz
1481053583
Уже к следующему сезону попросят вернуться обратно . Лёня жди ,отдыхай и набирайся сил .
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Serhio1010
1481056439
Спасибо Леня за эти годы))) Удачи, надеюсь в хорошем европейском клубе))))
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Кузьма Кузьмин
1481057818
Слуцкий не дурак)ушёл вовремя,понимая что дальше будет только хуже,так как по сути команда уже остаётся без обороны,а создание новой Лёне не по силам и не может пройти без ущерба результатам.а смысл портить себе статистику)
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Борз-95
1481058127
Слуцкий,это целая эпоха ЦСКА
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ALEX ML
1481065466
Может Васина в основу поставят
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Dgad
1481089000
Спасибо за все Леонид Викторович. А ЦСКА не захлебнуться в будущей перестройке.
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