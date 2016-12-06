Слуцкий: «Годы в ЦСКА являются лучшими в моей тренерской карьере»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, объявивший сегодня об уходе из клуба, объяснил причины, по которым покидает свой пост. По словам специалиста, он гордится проделанной работой в армейской команде.

«Семь лет – это огромное время для тренера, и эти годы являются лучшими в моей тренерской карьере. В первую очередь я хотел бы поблагодарить всех, с кем мы вместе работали, делали общее дело: руководство клуба, футболистов, тренерский штаб, обслуживающий персонал, работников клуба и, разумеется, болельщиков. Считаю, что нам можно гордиться проделанной работой – не только трофеями, но и тем, что все шесть полноценных сезонов, начиная с 2010 года, ЦСКА оказывался в тройке призеров. Ни один сезон, по существу, не был провален, в том числе и нынешний, в котором команда идет третьей и сохраняет шансы на самые высокие места.

В условиях современной конкуренции в российском первенстве, по моему мнению, это сумасшедший показатель стабильности. Такое удавалось за эти шесть лет только нам и «Зениту», причем с питерцами мы разделили все основные награды поровну: на счету обоих клубов по три чемпионства, два вторых места и одному третьему. Горжусь, что работал в таком клубе, как ЦСКА, с такими людьми. Пытался соответствовать всем поставленным задачам. Без сложностей порой не обходилось, как это обычно и бывает в любом большом, глобальном, важном деле. Бывали разные периоды, но мы с честью справлялись со всеми сложностями.

Думаю, мы подарили болельщикам ЦСКА немало мгновений радости и удовольствия, много ярких матчей и побед. Не сомневаюсь, что победные традиции будут продолжены. Команда и клуб ЦСКА всегда будут для меня частью моей семьи, и это не высокопарные слова, это на самом деле так. Хотел бы еще раз сказать всем «спасибо» и выразить уверенность в том, что я не говорю клубу «прощай», я говорю «до свидания», – сказал Слуцкий.