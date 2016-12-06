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Кокорин поработал продавцом пышек

6 декабря 2016, 19:47
16

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в рамках благотворительного проекта поработал продавцом пышек в самой крупной пышечной Санкт-Петербурга. Отметим, что в новой профессии форвард провел один час, обслужив несколько десятков человек.

«Все отлично, спасибо моей коллеге, которая быстро рассчитывалась с гостями, а я тем временем быстро выдавал пышки. В паре работалось легче. Знаю, что «Зенит» давно сотрудничает с «Русфондом» и они вместе занимаются благотворительностью, поэтому сразу откликнулся на приглашение принять участие в проекте. Кто станет следующим? Можно им будет Шатов? Пускай станет трудовиком!» – сказал Кокорин.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (16)
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АЛЕКС 58
1481043595
Оставайся.и работай там всю жизнь!
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Dellleone
1481044040
Наконец то он нашел свое призвание!
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JΛMSmith
1481045029
Продавцом? Они наверное обалдели потом, от суммы недостачи.
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ibragim_ibragimov_99
1481045793
Думаю он нашёл своё. Пожелаем Кокорину удачи, и успехов в работе !
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Woodbreak
1481048009
Гнидосина
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lekseij2007
1481048281
Задними пышками торговал?
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VVM1964
1481049072
А ЧТО , С ПОНЧИКАМИ ОН ЛУЧШЕ СМОТРИТСЯ ЧЕМ НА ПОЛЕ .
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yorgenbarenz
1481050464
Молодец !Не постеснялся показать свои наклонности.
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APchelov
1481060632
Вот пусть и поработает там до весны
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Garrincha58
1481061720
я бы ему не доверил даже в платном сортире работать
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