Кокорин поработал продавцом пышек

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в рамках благотворительного проекта поработал продавцом пышек в самой крупной пышечной Санкт-Петербурга. Отметим, что в новой профессии форвард провел один час, обслужив несколько десятков человек.

«Все отлично, спасибо моей коллеге, которая быстро рассчитывалась с гостями, а я тем временем быстро выдавал пышки. В паре работалось легче. Знаю, что «Зенит» давно сотрудничает с «Русфондом» и они вместе занимаются благотворительностью, поэтому сразу откликнулся на приглашение принять участие в проекте. Кто станет следующим? Можно им будет Шатов? Пускай станет трудовиком!» – сказал Кокорин.