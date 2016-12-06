Смолов: «Спартак» хочет меня купить – это правда. Но я туда не перейду»

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил информацию, согласно которой его хочет приобрести «Спартак». По словам футболиста, сам он не заинтересован в данном переходе. Отметим, что на данный момент форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России, имея на своем счету 10 голов в 10-ти матчах.

«То, что «Спартак» хочет моего перехода – это правда. Что я могу туда перейти – нет. Отступных у меня в контракте нет. Но Галицкий сказал, что в России никуда меня не продаст. Вроде интерес из Англии есть, Германия есть. Из последнего – «Сток Сити» этой зимой, прям супер-конкретно. Надо думать. Могу ли я пообещать, что не уйду зимой из «Краснодара»? Я думаю, что не уеду зимой. Рассчитываю, что летом смогу уехать. Есть еще одна команда в Германии, куда я мог бы перейти. «Боруссия» ли это? Не знаю», – сказал Смолов.