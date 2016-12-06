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  • Смолов: «Спартак» хочет меня купить – это правда. Но я туда не перейду»

Смолов: «Спартак» хочет меня купить – это правда. Но я туда не перейду»

6 декабря 2016, 19:08
53

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов подтвердил информацию, согласно которой его хочет приобрести «Спартак». По словам футболиста, сам он не заинтересован в данном переходе. Отметим, что на данный момент форвард является лучшим бомбардиром чемпионата России, имея на своем счету 10 голов в 10-ти матчах.

«То, что «Спартак» хочет моего перехода – это правда. Что я могу туда перейти – нет. Отступных у меня в контракте нет. Но Галицкий сказал, что в России никуда меня не продаст. Вроде интерес из Англии есть, Германия есть. Из последнего – «Сток Сити» этой зимой, прям супер-конкретно. Надо думать. Могу ли я пообещать, что не уйду зимой из «Краснодара»? Я думаю, что не уеду зимой. Рассчитываю, что летом смогу уехать. Есть еще одна команда в Германии, куда я мог бы перейти. «Боруссия» ли это? Не знаю», – сказал Смолов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Смолов Федор
Комментарии (53)
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Dellleone
1481043873
Да потому что в это гомно нормальный человек не пойдет ни за какие кавришки.
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radga
1481045758
.... очередной. Менталитет у российских футболистов не тот, там-же нужно каждый день пахать, а вы привыкли - одну - две игры выдал и "починаешь на лаврах". Там этого ох как не любят. Возьми с собой несколько запасных шерт для протирания на лавке.
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radga
1481046172
И еще добавлю. У Смолова создалось мнение, что его там ждут - не дождутся. Таких как ты там очередь и ты в этой очереди пока последний.
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Dgon1987
1481046598
За такие деньги ты нахер не нужен!!!
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Супермачо
1481047014
Давно этот волчара забивать стал? Я бы не брал его в клуб и за меньший ценник. Забыли как он годами не мог в ворота попасть?
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shinnik
1481047145
Индюшонок.. первое.что приходит..(
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Psih86
1481047581
Красава Федя,мужик!!!Не чего в этом свинарнике делать!!!Куча игроков кто обсираясь в Спартаке,достойно играл за границе и выигрывал титулы,и даже тренеровал:-)!!!Будет вариант поиграть в Европе можно!!!
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VVM1964
1481048742
" СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ " И " НА ТЕБЕ НЕ СОШЕЛСЯ КЛИНОМ БЕЛЫЙ СВЕТ " - НЕ ПОЖАЛЕЛ БЫ ПОТОМ , А ТО ПОТОМ БУДЕТ ПИСАТЬ В МЕМУАРАХ : - меня приглашали в СПАРТАК !!!!!
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mahan
1481048912
Все решат деньги. И желание владельца команды тебя купить.
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oyabun
1481050032
Слишком много о себе возомнил. Да, сейчас у него удачный период в Краснодаре. Но не потому что он Звезда уровня Роналду. Вся команда на него работает. Футбол - это командная игра. В любой другой команде не факт что игра пойдет. Вот в Анжи совсем не блистал, а даже наоборот, вся страна над ним потешалась. А в Англии работать надо, пахать, иначе будет как с Павлюченко или Аршавиным. Там ты будешь никто и таких тепличных условий как в России для тебя не будет. Так что зря возгордился так Федор. Спартак твой отказ переживет спокойно, а вот ты как бы не пожалел позже о своей гордыне.
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