«Локомотив» поедет на сборы в Испанию и Турцию

«Локомотив» определился с местами проведения зимних сборов. Сначала железнодорожники отправятся в испанский Эстепоне, где они проведут три контрольных встречи. Сбор продлится с 10 по 23 января. Далее красно-зеленые останутся на Пиренеях и переедут в Марбелью на период с 26 января по 7 февраля. Здесь тренерский штаб планирует провести пять товарищеских матчей.

Третий сбор подопечных Юрия Семина пройдет в Белеке с 11 по 23 февраля. В Турции «Локомотиву» предстоит провести три контрольных игры.