Будогосский: «Отдаю должное Каррере, который никогда не жалуется на судейство»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский выразил признание главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере за отсутствие жалоб на арбитров. Отметим, что в нынешнем розыгрыше РФПЛ красно-белые не пробили ни одного пенальти, в то время как в их ворота 11-метровые удары были назначены четыре раза.

«Если говорить об ошибках, здесь хотелось бы взвешенной реакции. Потому что эмоции порой зашкаливают, а когда разбирается комиссия – это не комиссия имени Будогосского или Левникова, а комиссия РФС, – то не всегда решение специалистов совпадает с тем, что пишут СМИ или высказывают представители клубов. Кстати, отдаю должное Каррере, который никогда не жалуется на судейство», – сказал Будогосский.