Энрике: «Барселоне» важно победить, чтобы укрепить командный дух»

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике накануне матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против менхенгладбахской «Боруссии» заявил, что его подопечные будут играть только на победу. Напомним, что каталонский клуб уже гарантировал себе участие в плей-офф турнира.

«Победа – лучшее лекарство от всех проблем. Мы здорово играли в этой Лиге чемпионов, почти безукоризненно, и хотя предстоящий матч не имеет турнирного значения, он важен для нас, ведь это поединок Лиги чемпионов на «Камп Ноу».

Я могу поменять тактическую схему, выпустить других игроков, дать кому-то отдохнуть, но нам важно одержать победу, чтобы укрепить командный дух после ряда не самых удачных матчей. Впрочем, я точно не буду рисковать здоровьем игроков», – подчеркнул испанский специалист.