Рейнгольд: «Каррера – мужик, а «Спартаку» – жирная пятерка за полгода чемпионата»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд подвел итоги выступлений «Спартака» в первой части чемпионата России, отметив высокую значимость в результатах команды главного тренера Массимо Карреры. Напомним, что после 17-ти туров РФПЛ московский клуб единолично возглавляет турнирную таблицу, опережая расположившийся на втором месте «Зенит» на пять очков.

– Что поставили «Спартаку» за эти полгода чемпионата?

– Жирную пятерку. Хочу пожелать, чтобы отдохнули и успокоились. С большим удовольствием поздравляю Карреру и его тренерский штаб. Мужик и настоящий профессионал. Можно сказать, что команда бьется ради него. Футболисты почувствовали, что «плюнули» ему в лицо в матче с «Крыльями». Поэтому надо было «отмазываться». «Спартак» это сделал.

– Повезло «Спартаку» с Каррерой?

– Да. Он перестроил настроение в коллективе. Он создал коллектив. Не знаю, как «Спартак» завершит сезон, но сейчас он совершил небольшой спортивный подвиг. Так держать!