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  • Витсель: «Ростов» не знает, как быть с мячом, защитники просто делают длинные передачи»

Витсель: «Ростов» не знает, как быть с мячом, защитники просто делают длинные передачи»

5 декабря 2016, 15:54
30

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после ничьей в поединке 17-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0) прокомментировал игру желто-синих. По словам бельгийца, они всегда исповедуют один и тот же стиль.

«Мы были слегка удивлены стартовым составом, они поменяли четверых игроков, которые играют обычно в стартовом составе для Лиги чемпионов. Мы действительно хотели показать себя с лучшей стороны, это был важный матч с точки зрения преследования «Спартака». Мы выиграли только одно очко, а могли сравняться с ними.

В общем, в стартовом составе были перемены, но это был все тот же «Ростов», он всегда играет в одном и том же стиле. Если дать им мяч, они не знают, что с ним делать. Защитники делают длинные передачи, все. Это мое мнение, я могу ошибаться. Но я в России пятый год, и «Ростов» всегда играет одинаково. Но борьба, забросы на нападающих, забросы, которые они тренируют, это часть тактики. Один форвард сбрасывает мяч, а второй открывается в свободную зону. И с таким стилем можно добиваться результата – в прошлом сезоне они стали вторыми в лиге», – сказал Витсель.

Источник: Fontanka.ru
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Витсель Аксель
Комментарии (30)
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Pro100Kid
1480942600
Ты ошибаешься, Витсель) У Бекиича все знают, что и когда с мячом и без него делать.
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Asbjorn
1480942809
Что же тогда не выиграли,раз знали как будет играть Ростов и раз игроки Ростова не знают что делать с мячом?
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Totti11
1480943766
Да-а-а-а Аксель!!!! Знаток футбола и тактической игры из тебя просто высшего уровня!!!
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KalterJax
1480944051
А когда у вас Халк был, вы в каком стиле играли?) отдай Халку, а дальше он что-нибудь придумает?) у каждого свои козыри, и кто их умело проявляет, тот и добивается результата ) так что не надо жаловаться)
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vgarakh
1480944414
Почему тогда не выиграл у Ростова, если они не знают, что с мячом делать и вышел полурезервный состав к тому же? Аналитик ты наш хренов. На языке вы сильны, а не в деле. Если бы не ПСВ получили бы по полной .
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Totti11
1480944929
Ростов не знает что с мячом делать, Бавария не знала что с Ростовом делать!!! Аксель, а что же ты тогда в Зените??? в Барсу не берут, слишком силён, боятся Месси затмишь????!!!
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товрос
1480947659
чеши в ЮВЕНТУС АКСЕЛЬ ОРЛОВ
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filosof sparty
1480951014
Хоть я и симпатизирую Ростову, но такой антифутбол нах не нужен на самом деле! Почему? А вы представьте, что у нас все 16 клубов будут так играть… тогда стадионы станут пустыми, а по тв будут крутить одни мыльные оперы!
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Супермачо
1480951810
Аналитик, попал пальцем в жопу. ))) Вот именно, что "Ростов", в отличие от многих команд, всегда знает что с мячом делать. А пудель не знает что и когда тявкнуть.
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Black77718
1480967189
При всём уважении к Зениту у Ростика не так много мажоров в составе,в основном мужики вот они так и играют быстрее и проще.Зато если выиграют на евро арене почти все адекватные пацаны за них рады,денег мало а стараются как могут.А всяким изгоям пора либо удавится либо не писать чушь,почти вся страна и так вас ненавидит(вас это не норм болелов а неадекватов с манией величия),а уж как занимались распилом по строительству стадиона это вообще молчу.Лучше бы жопу рвали и доказывали что лучшие,больше толку было бы.
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