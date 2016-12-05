Витсель: «Ростов» не знает, как быть с мячом, защитники просто делают длинные передачи»

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель после ничьей в поединке 17-го тура РФПЛ с «Ростовом» (0:0) прокомментировал игру желто-синих. По словам бельгийца, они всегда исповедуют один и тот же стиль.

«Мы были слегка удивлены стартовым составом, они поменяли четверых игроков, которые играют обычно в стартовом составе для Лиги чемпионов. Мы действительно хотели показать себя с лучшей стороны, это был важный матч с точки зрения преследования «Спартака». Мы выиграли только одно очко, а могли сравняться с ними.

В общем, в стартовом составе были перемены, но это был все тот же «Ростов», он всегда играет в одном и том же стиле. Если дать им мяч, они не знают, что с ним делать. Защитники делают длинные передачи, все. Это мое мнение, я могу ошибаться. Но я в России пятый год, и «Ростов» всегда играет одинаково. Но борьба, забросы на нападающих, забросы, которые они тренируют, это часть тактики. Один форвард сбрасывает мяч, а второй открывается в свободную зону. И с таким стилем можно добиваться результата – в прошлом сезоне они стали вторыми в лиге», – сказал Витсель.