Тренер «Ростова»: «Многие российские игроки не отдают себя на тренировках и в играх»

Тренер «Ростова» по физподготовке Хосе Пастор Верчили поделился ощущениями от работы в российском клубе.

– Вы в команде уже полтора года. Что бросилось в глаза, когда вы в первый раз увидели ребят?

– Не забывайте, что когда я пришел в «Ростов», то здесь почти не было футболистов. Строилась новая команда, и так получилось, что мы начали сезон практически без предсезонной подготовки. Некоторые игроки подписали контракты незадолго до старта чемпионата. Пришлось знакомиться с ними через тренировки на нашей базе.

– Как «Ростов» смотрится физически на фоне «Баварии» и «Атлетико»?

– Мы не можем сравнивать себя с ними. Эти команды играют в чемпионатах, которые намного сильнее РФПЛ. На тренировках мы требуем очень много от игроков, но все равно в чемпионате России тратится сил намного меньше, чем в Лиге чемпионов. Это совершенно разные уровни. Если бы у нас был сильный чемпионат, то «Ростову» было бы намного проще в Европе. Сейчас же не хватает интенсивности в играх.

– Некоторые футболисты «Ростова» провели больше 40 игр за этот год. Это нормально?

– Нет. Игрокам все же сложно играть в таком графике. Идет большой износ организма. Это перебор для здоровья.

– У футболистов-россиян хорошая генетика?

– Да. Основная проблема в ментальности. Не все отдают себя на тренировках и в играх. Я сейчас говорю не про «Ростов», а про весь российский футбол. Многие довольствуются тем, что у них есть.