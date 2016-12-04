Червиченко: «Промес устроил китайский саботаж после появления первого хорошего предложения из Европы»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении полузащитника красно-белых Квинси Промеса в нынешнем сезоне. По словам функционера, голландец стал хуже играть, когда в СМИ появились слухи об интересе к нему со стороны европейских клубов. В частности, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить за футболиста 25 миллионов фунтов.

– По матчу в Самаре – проблема в том, что без Зе Луиша некому забивать? Давыдов и Зобнин не использовали свои шансы.

– Проблема даже не в них, а в том, что с появлением первого хорошего предложения из Европы маленький китайский саботаж устроил Промес. Можно все свалить на то, что он до сих пор не восстановился из-за травмы, но сейчас он совершенно не похож на того Промеса, который играл за «Спартак» в начале сезона. То ли он, держа в голове возможность перехода, боится получить травму, то ли еще что… Не он первый, не он последний, который, как только есть возможность уехать, сразу всей своей игрой показывает – неплохо было бы меня продать.