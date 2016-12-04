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  • Червиченко: «Промес устроил китайский саботаж после появления первого хорошего предложения из Европы»

Червиченко: «Промес устроил китайский саботаж после появления первого хорошего предложения из Европы»

4 декабря 2016, 21:46
14

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о выступлении полузащитника красно-белых Квинси Промеса в нынешнем сезоне. По словам функционера, голландец стал хуже играть, когда в СМИ появились слухи об интересе к нему со стороны европейских клубов. В частности, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» готов предложить за футболиста 25 миллионов фунтов.

– По матчу в Самаре – проблема в том, что без Зе Луиша некому забивать? Давыдов и Зобнин не использовали свои шансы.

– Проблема даже не в них, а в том, что с появлением первого хорошего предложения из Европы маленький китайский саботаж устроил Промес. Можно все свалить на то, что он до сих пор не восстановился из-за травмы, но сейчас он совершенно не похож на того Промеса, который играл за «Спартак» в начале сезона. То ли он, держа в голове возможность перехода, боится получить травму, то ли еще что… Не он первый, не он последний, который, как только есть возможность уехать, сразу всей своей игрой показывает – неплохо было бы меня продать.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (14)
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Фан666
1480877294
Дядька похоже всё про всех знает, у него прямо шпионская сеть развернута похоже
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Irina.Gunya
1480878072
Ну а как же. Такие игроки как Промес, Жулиано едут в Россию наживаться. Правда кто-то честно отрабатывает зарплату, а другие побегуют годик нормально, а потом ставят условие: либо повышаете зарплату, либо я ухожу...
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vladik12
1480878075
Тот редчайший случай, когда Червиченко глаголет истину, походу.
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tootoo
1480878520
Тот совсем не редкий случай, когда саботаж устраивает (точнее, пытается) именно Червиченко.
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nik55
1480878714
похоже по делу говорит--правда очень редко
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shurik45
1480879838
Говорят Промес то ,не настоящий! Демоны!!!)
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ttter
1480880501
Обычно Червя не воспринимаю в серьёз,но тут Он к сожалению прав.
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RedWhiteFans2
1480881134
Да уж факт на темнокожее лицо.
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polyshuk23
1480881412
Котись на все четыре стороны
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oyabun
1480881757
Я писал после двух последних игр Спартака, что Промеса как будто подменили. Это к сожалению, объективный факт. Но многие ура-патриоты, способные только тупо кричать "Спартак - Чемпион" меня минусовали. Червиченко не люблю. Но он тоже отчетливо видит как и многие, надеюсь, что с Промесом серьезные проблемы. И при отсутствии Зе, это очень херово
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