Гилерме: «Что загадаю на Новый год? Чемпионство «Локомотива»

Голкипер «Локомотива» Гилерме заявил, что его желанием на Новый год станет чемпионство железнодорожников. Отметим, что на данный момент московский клуб набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице РФПЛ девятое место. Кроме того, беспроигрышная серия красно-зеленых в чемпионате России составляет пять матчей.

– Первая часть сезона получилась для нас не слишком удачной. В последних матчах стали выправлять турнирную ситуацию, но мы занимаем не то место, которого заслуживаем. Мы начали обретать уверенность, хотя, конечно, во время зимней паузы ее можно легко растерять. В любом случае чувствуется, что команда выкарабкивается из сложной ситуации.

– Не обидно уходить отпуск в тот момент, когда дела у вас пошли в гору?

– Конечно, но ведь и отдыхать тоже надо. Думаю, все в команде устали и ждут этой паузы. Будем работать на зимних сборах, которые начнутся 10 января в Испании. Надеюсь, во второй части сезона мы сыграем так, как и в последних четырех матчах.

– Какое желание загадаете на Новый год?

– Стать чемпионом.

– Насколько это реально?

– В футболе возможно все.