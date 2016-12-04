Майкон и Балай выйдут с первых минут матча «Локомотив» – «Терек», Самедова нет в заявке

Стали известны стартовые составы команд на матч 17-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Тереком». Напомним, встреча пройдет сегодня в Москве, начало – в 16:00.

«Локомотив»: Гилерме, Янбаев, Пейчинович, Чорлука, В. Денисов, Коломейцев, И. Денисов, Фернандеш, Игнатьев, Миранчук, Майкон.

Запасные: Абаев, Лобанцев, Шишкин, Лапшов, Логашов, Ндинга, Шкулетич, Галаджан.

«Терек»: Городов, Уциев, Семенов, Мохаммади, Анхель, Мирзов, Кузяев, Адилсон, Пирис, Роши, Балай.

Запасные: Годзюр, Гудиев, Родолфо, Плиев, Брызгалов, Лебеденко, Иванов, Грозав, Митришев, Мбенгуе.