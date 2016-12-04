Болельщики «Терека» смогут бесплатно посетить матч с «Локомотивом»

На матч 17-го тура российской Премьер-лиги против «Терека» «Локомотив» выделил для болельщиков гостей бесплатно 400 билетов. Напомним, встреча состоится сегодня, начало – в 16:00 по московскому времени.

«Футбольный клуб «Терек» благодарит «Локомотив» за предоставление бесплатных входных билетов для болельщиков команды. В сезоне-2017/18 грозненцы ждут болельщиков «Локомотива» в Грозном, где вход на «Ахмат Арену» для них также будет бесплатным», – говорится в сообщении на официальном сайте грозненской команды.