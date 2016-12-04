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  • Орлов: «Ни Кокорин, ни Дзюба один в один обыгрывать не умеют»

Орлов: «Ни Кокорин, ни Дзюба один в один обыгрывать не умеют»

4 декабря 2016, 10:28
35

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Свою точку зрения он озвучил после матча петербуржцев с «Ростовом» (0:0).

«Обе команды боролись изо всех сил, хотя сильный ветер, конечно, очень влиял на ход игры. Забить в такой ситуации было очень сложно. И потом, забить любому «Ростову» будет сложно, кто бы там ни выходил.

Матч получился очень жестким, с обилием столкновений. Никто спустя рукава не играл. И нужно сказать отдельно несколько теплых слов в адрес защитников «Ростова». Чувствуется выучка Бердыева. Все зоны перекрыты, куда идти? Тут необходимо индивидуальное мастерство.

А нападающие «Зенита», при всем к ним уважении, не умеют один в один обыграть. Ни Кокорину, ни Дзюбе не хватает для этого качеств. Один Жулиано способен обыграть. Это индивидуальное мастерство, к нему надо стремиться.

У де Брюйне вчера в матче «Манчестер Сити» — «Челси» тоже случился дикий промах. Вот и Дзюбе сегодня так же не повезло. Что здесь сделаешь? В футболе все мазали – и Пеле, и Марадона», – сказал Орлов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Дзюба Артем Кокорин Александр
Комментарии (35)
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subbotaspartak
1480838029
Неправильно ты, Орёл, на ребят глаз пожил, Они лучшие, иначе бы их Зенит не купил. Это же сборной России игроки, Правда иногда играют как мудаки.
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kykyi
1480838522
Нужно выпускать 2 Дзюбов, 4 Кокориных одновременно, тогда победим.
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ЮЗИК
1480838642
нет ни какого сравнения,два бревна на поле у Зенита
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Фан666
1480839212
Ну у Зенита не атк и много вариантов было кем атаку комплектовать. Защита и средняя линия иностранцами упакована, поэтому в атаку брали наших родных отечественных. А эти двое россиянина ну типа они практически единственные нападающие остались
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Freux
1480839390
как я рад,что дзюба ушел из СМ,огромное спасибо руководству зенита
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nik55
1480840365
согласен с Орловым на 100 процентов
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товрос
1480842451
ну до Пеле и Марадоны Дзюбе и деревянному Кокорину далековато
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Gullit 76
1480844472
Они оба столба играют,к обводке не приучены,в чемп России это вообще большая редкость.
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sanya1974
1480846812
Клоун в один ряд поставил деревянного Дзюбу с Великими игроками.
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нейтральныйкакникто
1480854948
Орлов подверг критике САМОГО Кокорина и Дзюбу? Так вот причина резкого похоладания
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