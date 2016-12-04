Орлов: «Ни Кокорин, ни Дзюба один в один обыгрывать не умеют»

Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре нападающих «Зенита» Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Свою точку зрения он озвучил после матча петербуржцев с «Ростовом» (0:0).

«Обе команды боролись изо всех сил, хотя сильный ветер, конечно, очень влиял на ход игры. Забить в такой ситуации было очень сложно. И потом, забить любому «Ростову» будет сложно, кто бы там ни выходил.

Матч получился очень жестким, с обилием столкновений. Никто спустя рукава не играл. И нужно сказать отдельно несколько теплых слов в адрес защитников «Ростова». Чувствуется выучка Бердыева. Все зоны перекрыты, куда идти? Тут необходимо индивидуальное мастерство.

А нападающие «Зенита», при всем к ним уважении, не умеют один в один обыграть. Ни Кокорину, ни Дзюбе не хватает для этого качеств. Один Жулиано способен обыграть. Это индивидуальное мастерство, к нему надо стремиться.

У де Брюйне вчера в матче «Манчестер Сити» — «Челси» тоже случился дикий промах. Вот и Дзюбе сегодня так же не повезло. Что здесь сделаешь? В футболе все мазали – и Пеле, и Марадона», – сказал Орлов.