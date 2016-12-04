Озил: «Мы пережили Арсеноябрь»

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил после матча 14-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (5:1) прокомментировал последние результаты команды. Футболист отметил, что лондонцам удалось без потерь пройти традиционно неудачный для них ноябрьский отрезок чемпионата.

«Я очень доволен результатом. Мы использовали свои шансы и не позволяли себе расслабиться.

У нас хорошее положение в чемпионской гонке, мы пережили наш ежегодный Арсеноябрь без единого поражения в АПЛ и обладаем уверенностью перед следующими матчами.

Но мы должны продолжать побеждать, а парни должны оставаться готовыми и здоровыми, чтобы и дальше находиться на вершине», – сказал Озил.

«Арсенал» имеет 31 очко и занимает вторую строчку, однако его по итогам тура может обойти «Ливерпуль», которому в воскресенье предстоит играть против «Борнмута».