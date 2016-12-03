Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кокорин: «Это не был матч равных соперников. Ветер мешал»

3 декабря 2016, 23:40
22

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал исход матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

– Можно ли этот матч назвать встречей равных соперников?

– Ну, не равных, скажем так. Все-таки мы создали больше моментов, но не сумели их реализовать, поэтому не соглашусь с вами.

– Как оцените результат, учитывая, что, с одной стороны, удалось приблизиться к «Спартаку», с другой — это ничья?

– Мы хотим отталкиваться от собственного результата, поскольку ехали сюда за победой. «Ростов» – хороший соперник, который хорош в обороне, к тому же поле не позволяло создавать быстрые контратаки. Нулевая ничья – хороший результат.

– Вообще команда создавала больше моментов, чем в предыдущих матчах. Так ли это?

– Все готовились, все настраивались на «Ростов», поскольку понимали, что нужно набирать очки, чтобы приблизиться к «Спартаку». Будем ждать завтрашней игры.

– Впереди — «АЗ». Матч ничего не решает для вас или хочется закончить год на хорошей ноте?

– Хочется и год закончить, и победить во всех матчах на групповом этапе. У нас все для этого есть.

– По поводу погодных условий — тяжело играть на таком поле или по такому ветру?

– Именно ветер мешал. Например, был момент у Артема Дзюбы, когда к нему летел мяч и вилял. Почувствовали это еще на разминке. А так мы играли и в условиях похуже, – сказал Кокорин.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Кокорин Александр
Комментарии (22)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Супермачо
1480800116
Из трех нытиков пидербургских этот самый смешной. Всех переплюнул. К Петросяну его в "Кривое зеркало". Нечего на ветер пенять, коли ноги кривые.
Ответить
CSKA471
1480800387
Ниже средненького нап
Ответить
ViktorMG
1480803285
Плохому танцору всегда что-то мешает.
Ответить
ttter
1480809310
Ааааххха,это Трэш!!!Спартак 2 матча уже сыграл в -13 и никто такого бреда не сказал,как мученик Кокоша))))Вы только вдумайтесь в эти слова–"Именно ветер мешал. Например, был момент у Артема Дзюбы, когда к нему летел мяч и вилял. Почувствовали это еще на разминке".
Ответить
арейская
1480816064
Ветер мешал только Дзюбе и Кокорину, а ростовчан обходил стороной, получается так?
Ответить
Диктор
1480822541
Даже ветер за Ростов-вот незадача.
Ответить
смек
1480830934
подкупили ветер
Ответить
nikita08
1480831077
Против ветра всегда тяжело что либо делать!!!
Ответить
nik55
1480835125
сдувало?
Ответить
slavа0508
1480844773
НУ вот Спартак проплатил небесным богам а те злой ветер напустили на Зенит,,,,а что что ещё будет и пурга и град боги проплату отработают на все 100%%%%%
Ответить
Главные новости
Президент РПЛ назвал самый реалистичный вариант допуска российских команд
19:33
2
Жена Батракова покинула «Локомотив»
19:21
3
Глушаков: «В «Спартаке» назревает скандал»
18:52
9
Бердыев – о Газизове: «С ним я даже один на один никогда не остаюсь»
18:46
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
17:43
Семин сказал, что может помешать Хвиче выиграть «Золотой мяч»: «Но это не его вина»
16:47
2
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Все новости
Все новости
Дзагоев сравнил Сафонова и Акинфеева
18:37
1
Нагучев прокомментировал слова Соболева о паразитах в «Спартаке»
18:27
Реакция РПЛ на избиение журналиста на «РЖД Арене»
18:17
ЦСКА добился выплат от турецкого клуба
17:57
1
«Локомотиву» предрекли крах: «Его уход развалит команду»
17:49
1
Генич спрогнозировал смену вратаря в «Спартаке»
17:35
5
Назначены комментаторы на матчи 4-го тура РПЛ
16:56
5
Нагучев упрекнул Дзюбу: «Для меня это совершенно необъяснимо»
16:39
2
Заявление «Матч ТВ» и «Локомотива» об избиении журналиста на «РЖД Арене»
16:16
4
Бубнов вынес вердикт «Зениту»
15:54
11
Бубнов назвал условие для увольнения Игдисамова из ЦСКА
15:11
2
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
8
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
1
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
1
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
1
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
17
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
6
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
1
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
18
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
6
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
3
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
1
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+