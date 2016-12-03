Кокорин: «Это не был матч равных соперников. Ветер мешал»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал исход матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0).

– Можно ли этот матч назвать встречей равных соперников?

– Ну, не равных, скажем так. Все-таки мы создали больше моментов, но не сумели их реализовать, поэтому не соглашусь с вами.

– Как оцените результат, учитывая, что, с одной стороны, удалось приблизиться к «Спартаку», с другой — это ничья?

– Мы хотим отталкиваться от собственного результата, поскольку ехали сюда за победой. «Ростов» – хороший соперник, который хорош в обороне, к тому же поле не позволяло создавать быстрые контратаки. Нулевая ничья – хороший результат.

– Вообще команда создавала больше моментов, чем в предыдущих матчах. Так ли это?

– Все готовились, все настраивались на «Ростов», поскольку понимали, что нужно набирать очки, чтобы приблизиться к «Спартаку». Будем ждать завтрашней игры.

– Впереди — «АЗ». Матч ничего не решает для вас или хочется закончить год на хорошей ноте?

– Хочется и год закончить, и победить во всех матчах на групповом этапе. У нас все для этого есть.

– По поводу погодных условий — тяжело играть на таком поле или по такому ветру?

– Именно ветер мешал. Например, был момент у Артема Дзюбы, когда к нему летел мяч и вилял. Почувствовали это еще на разминке. А так мы играли и в условиях похуже, – сказал Кокорин.