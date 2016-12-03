Мешков признал свою ошибку в эпизоде с не назначенным в ворота «Ростова» пенальти

Главный судья матча 17-го тура РФПЛ между «Ростовом» и «Зенитом» Виталий Мешков признал, что должен был назначить пенальти в ворота ростовчан после фола на Александре Кокорине. Об этом рассказал пострадавший футболист петербуржцев.

«Плохо, что это обсуждают после игры, – это во время нужно. Если судья после матча признает, что это пенальти, то почему он не свистит этот эпизод в матче?» – сказал Кокорин.

Напомним, ранее на судейство Мешкова пожаловались Мирча Луческу, Артем Дзюба и Аксель Вистель, упоминавшие эпизод с Кокориным.