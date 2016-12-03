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  • Дзюба: «Напрягает, как нас судят – поддушивают. У «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства»

Дзюба: «Напрягает, как нас судят – поддушивают. У «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства»

3 декабря 2016, 21:37
79

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире канала «Наш футбол» после матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) выразил мнение, что судьи необъективны по отношению к петербургскому клубу.

«У нас было два стопроцентных момента – у меня и у Мака. Один гол забили бы – могли бы выиграть.

Вообще, мне кажется, на Кокорине был пенальти. Немного напрягает то, как нас судят. Поддушивают. У «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства. После игры сразу начинается истерика. Нам забивают из офсайда в Краснодаре – все говорят, какой замечательный гол. Мы бы такой забили – все бы говорили, что все куплено.

Это раздражает и напрягает. Если есть фол, надо свистеть, вне зависимости от того, кто играет», – сказал Дзюба.

Добавим, что матч против «Ростова» судила бригада Виталия Мешкова.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Спартак Дзюба Артем
Комментарии (79)
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yurman77
1480791166
Ну вот! Довели игрочишку до слёз.
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Диктор
1480791652
Что за скоты меня минусут-или кто считает что дерево право когда в любой ситуации про Спартак пищит?
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Александ1982
1480791803
Артемка воет))) плохому танцору поможет хороший хирург
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alteper
1480792158
Чувствуется,что у Дзюбы прям обида на спартак)Нельзя так......Обида приводит только к злости больше ни к чему.Сам себе враг!
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mahan
1480792159
Дзюбишка, заплакал, обидели маленького мальчика. Аяяяй. Иди напейся с Кокориным.
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artem 81
1480792381
Артем сказал все по делу.
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narkozanos
1480793192
Зачем сюда сунули ебало из свинарника хз,хрюшки успокоились,потому что на первом месте,ща слетят,скажут засудили,и глушак снова песню заведёт,о "НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ КАКОЙ-ТО"
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ttter
1480793741
Так для статистики. После первого круга: Спартаку дали 0 пенальти, поставили в наши ворота 4. Зениту дали 6 пенальти, поставили в их ворота 1!
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RedWhiteFans2
1480794069
Деревяшкин беснуется, а Спартак ему спать не даёт. Играй в футбол дятел а не в регби.
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APchelov
1480794092
Опять этот пиздаболиШка высунулся. Хоть бы раз сказал что-то стоящее, а лучше молчал бы. Что игра, что слова его - ни о чём
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