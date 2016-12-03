Дзюба: «Напрягает, как нас судят – поддушивают. У «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба в эфире канала «Наш футбол» после матча 17-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:0) выразил мнение, что судьи необъективны по отношению к петербургскому клубу.

«У нас было два стопроцентных момента – у меня и у Мака. Один гол забили бы – могли бы выиграть.

Вообще, мне кажется, на Кокорине был пенальти. Немного напрягает то, как нас судят. Поддушивают. У «Спартака» постоянная истерика по поводу судейства. После игры сразу начинается истерика. Нам забивают из офсайда в Краснодаре – все говорят, какой замечательный гол. Мы бы такой забили – все бы говорили, что все куплено.

Это раздражает и напрягает. Если есть фол, надо свистеть, вне зависимости от того, кто играет», – сказал Дзюба.

Добавим, что матч против «Ростова» судила бригада Виталия Мешкова.