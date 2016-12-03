Энрике: «Я предупреждал футболистов. Результат несправедлив»

Главный тренер «Баресслоны» Луис Энрике прокомментировал исход матча 14-го тура Примеры против «Реала» (1:1), в котором каталонцы упустили победу на последних минутах.

«Я предупреждал футболистов и просил не допускать ошибок. Говорил им, что нужно быть более внимательными, когда игроки «Реала» получают мяч, находясь спиной к воротам, однако удержать победу все равно не получилось.

Очевидно, что нам нужно начинать играть лучше, но сегодняшний результат несправедлив», – сказал Энрике.

После 14 туров «Барселона» находится на чистом втором месте, отставая от «Реала» на шесть очков.