Гвардиола: «Челси» не создает за игру по 25 моментов. Есть три – три забили»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от матча 14-го тура АПЛ против «Челси» (1:3). По словам испанского специалиста, соперник реализовал все моменты, что имел в данной встрече.

«Поздравляю «Челси» с победой. Мы выглядели достойно, создавали опасные моменты и контролировали игру. Но доставка мяча в штрафную площадь была не так хороша. У «Челси» совершенно другой подход к игре, но это часть футбола. Они не будут создавать 25 моментов за матч. Они создали три – забили три», – сказал Гвардиола.