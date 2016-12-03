Лепехин: «В матче «Ростов» – «Зенит» жду обоюдоострой игры, но без множества голов»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что питерцам придется непросто в матче 17-го тура РФПЛ с «Ростовом». По его мнению, команды покажут обоюдоострую игру, однако не порадуют зрителей россыпью забитых мячей. Встреча пройдет в Ростове и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зениту» будет очень непросто, ведь «Ростов» – не самый удобный соперник для питерцев. Ростовчане очень хороши в оборонительной игре, и в последних матчах они очень удачно играли против «Зенита». Даже в их последнем матче в первом круге «Ростов» сыграл достойно и поражения никак не заслуживал. Так что я ожидаю напряженной и обоюдоострой игры. Но голов будет забито не много.

Да, предыдущие их игры заканчивались очень результативно, однако сейчас в голевую феерию верится с трудом. Шансы на победу есть у обеих команд, и тем самым интерес к матчу возрастает вдвойне», – сказал Лепехин.