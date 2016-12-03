«Арсенал» зимой планирует укрепиться Пайетом

Полузащитник «Вест Хэма» Димитри Пайет, давно уже ставший лакомым кусочком не только для топ-клубов Англии, но и всей Европы в целом, может все-таки сменить клубную прописку в период зимнего трансферного окна. Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер, которому очень импонирует игра 29-летнего игрока, хочет видеть его в составе своей команды.

Отметим, что не только «канониры» заинтересованы в приобретении футболиста «молотобойцев»: также француза хочет заполучить «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне на счету Пайета два гола и семь результативных передач в 14-ти матчах.