АПЛ. «Челси» одержал волевую победу над «Манчестер Сити»

В центральном матче 14-го тура АПЛ «Челси» в гостях одержал волевую победу над «Манчестер Сити» со счетом 3:1.

Благодаря данному успеху лондонский клуб набрал 34 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу. «Горожане» имеют в активе 30 баллов и занимают третье место.

Чемпионат Англии. АПЛ. 14-й тур

Манчестер Сити – Челси – 1:3 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Кэхилл, 45 (в свои ворота); 1:1 – Коста, 60; 1:2 – Виллиан, 70; 1:3 – Азар, 90.

Удаления: Агуэро, 90+8; Фернандиньо, 90+8 – нет.

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