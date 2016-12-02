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Федун: «Мы уверены, что Каррера делает все правильно»

2 декабря 2016, 15:08
16

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение команды в рамках 16-го тура РФПЛ от «Крыльев Советов» (0:4). По словам функционера, проигрыш связан с усталостью футболистов.

«Конечно, поражение от «Крыльев» тяжелое, но надо понимать, что все ребята устали, прежде всего – психологически. Они вытаскивали многие матчи буквально на зубах. Мы уверены, что Каррера все делает правильно, надеемся на усиление в трансферное окно и продолжаем двигаться дальше», – сказал Федун.

Напомним, после 16-ти туров чемпионата России красно-белые возглавляют турнирную таблицу.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1480682068
Это хорошо когда владелец клуба поддерживает тренера.А на все мелко пакостные речи злобных карликов не стоит и обращать внимание-это просто зависть и желчь.
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policepnz
1480682735
один шаг назад два шага вперед!
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Wertalet
1480687894
Спасибо Леонид Арнольдович за понимание ! После неудачи нельзя плеваться в тренера и команду. Да проиграли, да потеряли очки, но тем не менее все равно остаются на первом месте. В чемпионате страны все решается по итогам 30 туров, а не по 1 ошибке...
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shinnik
1480690307
Мы,ФЕДУНЫ.. Мы-считаем.
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ivanthebest
1480698577
Лёня, ждём икорку... Пусть одну-две баночки, но икорку!) А не просто хлеб без масла...
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hodyrev
1480702732
Да Федун уже подумывает как убрать Итальяшку,мол Спартак не должен проигрывать 4-0 каким то там крылышкам..ну а если серьезно-НАДЕЕМСЯ НА УСИЛЕНИЕ СОСТАВА???Мне казалось Федун сам себе Директо, спонсор скаут и агент
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