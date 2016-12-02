Федун: «Мы уверены, что Каррера делает все правильно»

Председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун прокомментировал поражение команды в рамках 16-го тура РФПЛ от «Крыльев Советов» (0:4). По словам функционера, проигрыш связан с усталостью футболистов.

«Конечно, поражение от «Крыльев» тяжелое, но надо понимать, что все ребята устали, прежде всего – психологически. Они вытаскивали многие матчи буквально на зубах. Мы уверены, что Каррера все делает правильно, надеемся на усиление в трансферное окно и продолжаем двигаться дальше», – сказал Федун.

Напомним, после 16-ти туров чемпионата России красно-белые возглавляют турнирную таблицу.