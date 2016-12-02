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Слуцкий заявил, что ЦСКА будет бороться до конца

2 декабря 2016, 13:09
6

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал отставание команды от лидирующей группы, а также заявил, что команда будет бороться до конца.

– Вернемся на минуту к неутешительной десятиматчевой серии красно-синих. На ваш взгляд, была ли это некая яма – физиологическая, психологическая, какая угодно?

– Я не могу назвать это ямой. Скорее, это текущая объективная ситуация. Какие-то игроки травмированы, другие находились не в лучшем состоянии. Из-за этого мы определенное время могли не тренироваться полноценно, а только готовить игроков к матчам. Прекрасно знаем, что у нас короткая обойма, мы не можем себе позволить держать большее количество футболистов, поэтому понимаем, что все это возможно в любой момент. Ребята большие молодцы — они с микроповреждениями, а кто-то и с более серьезными травмами, как Марио, выходят и играют.

– Насколько велики наши шансы догнать команды, ушедшие в отрыв?

– Понимаю, что болельщики сейчас ждут от нас большего и ни в коем случае не пытаюсь оправдываться, но покуда у нас остаются шансы на самые высокие места в чемпионате России, крайне важно, чтобы наш 12-й игрок продолжал нас поддерживать. У нас уже было десять гостевых поединков, то есть календарь во втором круге благоприятный. Понятно, что этим еще надо воспользоваться, реализовать свое преимущество на футбольном поле. Конкуренция в чемпионате России сейчас очень высока, как и все эти годы. Да, наши соперники имеют определенный гандикап, который мы сами позволили им получить, но мы надеемся на наш опыт, характер, какой-то кадровый потенциал. Команда будет бороться до конца, и мы просим болельщиков поддержать нас в этом стремлении, регулярно заполняя трибуны прекрасной «Арены ЦСКА».

Напомним, на данный момент ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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nemolod
1480675460
Эта "короткая обойма" у вас давным-давно,а покупкой одного-двух игроков эту проблему не решить,так как во-первых хорошие футболисты дорого стоят,а во-вторых новых два игрока не заменит травмированных пять-шесть из основы,так что единственный выход-это брать из дубля,но там никак это дело не могут успешно решать!
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Серго24
1480682111
Хорошо все грамотно объяснил до сих пор не понимающим людям....Любая другая команда в РФПЛ с таким кризисом как у ЦСКА после 1 круга была бы в низу турнирной таблицы.....Динамо можно вспомнить)
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vladimir-7
1480685241
Самое главное Леонид Викторович, никуда из ЦСКА не уходи. Зимой наигрывай молодёжь из аренды и молодежного состава, и все оставшиеся игры без потери очков и ЦСКА будет чемпионом как и раньше.
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dedruz
1480692440
на самом деле некрасиво получается: лишают здоровья игроков команды, не имея скамейки.. а здоровье оно не казенное - причем уменьшается очень быстро, когда играет один состав.. Надо господам думать об игроках, а не о доходах с продаж абонементов..
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Dobroe Teplo za CSKA
1480755393
ЦСКА всегда будет первым!
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