Веденеев: «Зениту» повезло, что «Уфа» не забила»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Веденеев дал оценку игре петербургской команды в домашнем матче 16-го тура РФПЛ с «Уфой» (2:0).

«Через полчаса после начала игры стало понятно, что Виктор Гончаренко тщательно подготовил свою команду к зенитовским проходам с флангов. Он прекрасно понимал, что на тяжелом поле «Зенит» именно так и постарается сыграть. И соперник попросту не давал никакой возможности делать прострелы и навесы. Мака прикрыли начисто, что лично для меня стало большим сюрпризом. На противоположном фланге Кокорин практически весь матч оставался без мяча.

В общем, в тактическом плане в этот вечер «Уфа» оказалась на голову сильнее. «Зенит», и это второй неприятный сюрприз, попался в эти сети и практически на протяжении всего первого тайма даже не пытался что-то поменять. И только во второй половине пошли длинные передачи на Дзюбу, после чего возникли два подряд шикарных момента.

Вопрос: почему так долго не могли перестроиться? В арсенале хорошей команды должно быть больше вариативности в атаке, а не только один мелкий розыгрыш мяча. Уже говорил и повторю: надо больше передач на Дзюбу, больше прессинга, который заставляет ошибаться защитников. Но на Дзюбу мяч посылал эпизодически, а не целенаправленно. С Халком «Зенит» это делал чаще, и ведь получалось: мяч Дзюбе, и под сброс открываются двое или даже трое партнеров.

Луческу стоит у бровки, подсказывает, но действия его подопечных зачастую настолько нелогичны, что диву даешься. Это перекатывание мяча в треугольнике Анюков — Жирков — Лодыгин, да еще по такому полю отбирало немало сил у защитников. Если посмотреть, кто сколько сделал тактико-технических действий, то, наверное, в лидерах окажутся Ломбертс и Нету. 100 передач друг другу — это разве футбол?! Вымотались, и к концу игры пошли опаснейшие выпады «Уфы» — хорошо для «Зенита», что соперник не сумел забить гол, что Лодыгин не подвел, что Анюков — пусть и чуть раньше — вынес мяч с «ленточки». Страшнейшие были моменты, 100-процентно голевые, мяч чудом пару раз не влетел в сетку», — сказал Веденеев.