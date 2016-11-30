Лодыгин и Дзюба сыграют с первых минут встречи против «Уфы»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Уфы» на матч 16-го тура чемпионата России. Встреча состоится сегодня на стадионе «Петровский» и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Зенит»: Лодыгин, Жирков, Ломбертс, Нету, Анюков, Маурисио, Витсель, Жулиано, Мак, Дзюба, Кокорин.

Запасные: М. Кержаков, Обухов, Йованович, Гасилин, Чернов, Новосельцев, Могилевец, А. Кержаков, Джорджевич, Кришито, Юсупов.

«Уфа»: Лунев, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Стоцкий, Ваньек, Засеев, Безденежных, Сысуев, Кротов.

Запасные: Шелия, Никитин, Марсиньо, Диего Карлос, Фатай, Зубарев, Сафрониди, Батюнин, Обляков.

Отметим, что «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию этого поединка.