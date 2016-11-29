«Крылья Советов» получат дополнительные 75 миллионов из бюджета области

Руководство Самарской области приняло решение выделить из бюджета дополнительные 75 миллионов рублей «Крыльям Советов».

Подопечные Вадима Скрипченко по прошествии 15-ти туров располагаются на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. В четверг, первого декабря, им на своем поле предстоит принять лидера чемпионата «Спартак». Отметим, что из-за не слишком благоприятных условий в Самаре матч может быть перенесен на другую дату. Решение о проведении поединка будет принято официальными лицами непосредственно перед его началом.