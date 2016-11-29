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Слуцкий: «Наконец-то сбывается моя мечта»

29 ноября 2016, 07:53
22

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что в Волгограде откроется футбольная школа, которая будет носить его имя. Ранее сообщалось, что 45-летний специалист будет лично проводить отбор талантливых мальчиков и девочек.

«Я давно мечтал поучаствовать в футбольной жизни Волгограда и всегда был знаком с теми процессами, которые там происходят. К сожалению, на данный момент в городе нет полноценно работающей футбольной школы, на том уровне, как это должно быть. Сейчас, благодаря спортивному обществу ЦСКА и его начальнику Михаилу Барышеву, а также ректору Волгоградской академии физической культуры общества Вячеславу Сергееву наконец-то сбывается моя мечта. Мы решили совместно открыть в Волгограде футбольную школу. Она будет называться «Школа ЦСКА при академии физической культуры имени Леонида Слуцкого». Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих на день открытых дверей 10 и 11 декабря», – заявил Слуцкий.

Источник: «Матч ТВ»
Россия ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (22)
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yorgenbarenz
1480396348
Была раньше школа-интернат,была.Но не Слуцкера имя носила,по счастью.
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yudinvitalik
1480397146
Это писец товарищи, школа это очень хорошо, даже замечательно, но называть имени Слуцкого, это знаете маразм!!!
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Zenit-84
1480399449
Мечты сбываются. Газпром)
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Kollljan
1480399809
Ага, и девочек значит...
Ответить
VIPded
1480400021
Похвально!
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Аскорбин
1480400588
За какие заслуги школа названа его именем.Он может чемпионат мира взял,я наверно чего то не знаю
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acer2003
1480400691
Прочитав заголовок, подумал, что Слуцкий уходит ). А, так какое то Слуцкопоклонение
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bumer_moscow
1480402543
Скромности ему не занимать.
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Nayturs
1480405794
Будут новые березы расти)
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subbotaspartak
1480410404
Достойней кандидата не сыскать Чем именем детшколу обозвать. На его бабки? Конечно будет рад Футбольный город Волгоград. А если это снова из казны, До Ротора далёко, пацаны.
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