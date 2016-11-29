Слуцкий: «Наконец-то сбывается моя мечта»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал, что в Волгограде откроется футбольная школа, которая будет носить его имя. Ранее сообщалось, что 45-летний специалист будет лично проводить отбор талантливых мальчиков и девочек.

«Я давно мечтал поучаствовать в футбольной жизни Волгограда и всегда был знаком с теми процессами, которые там происходят. К сожалению, на данный момент в городе нет полноценно работающей футбольной школы, на том уровне, как это должно быть. Сейчас, благодаря спортивному обществу ЦСКА и его начальнику Михаилу Барышеву, а также ректору Волгоградской академии физической культуры общества Вячеславу Сергееву наконец-то сбывается моя мечта. Мы решили совместно открыть в Волгограде футбольную школу. Она будет называться «Школа ЦСКА при академии физической культуры имени Леонида Слуцкого». Пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих на день открытых дверей 10 и 11 декабря», – заявил Слуцкий.