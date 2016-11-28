Мутко: «Спартак» сегодня в порядке, он добавил»

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги первого круга РФПЛ. По мнению функционера, лидер чемпионата «Спартак» улучшил свою игру, а идущий на втором месте «Зенит» еще не сказал своего слова.

«У нас получается, что мы не можем подводить итоги первого круга, у нас еще игры. Климат, погода – надо думать об этом. Чемпионат интересный, думаю, впереди еще вся борьба. Мы видим, что у нас есть явные лидеры в футболе. Подтверждают класс те команды, которые играют в Европе, и «Спартак» сегодня в порядке, он добавил. Это хорошо, повышает конкуренцию и зрительский интерес. «Зенит», думаю, еще своего слова не сказал, команда мощно укомплектована.

«Краснодар» на хорошем уровне, думаю, как и ЦСКА, несмотря на не такую длинную скамейку, но мы видим по играм, что очень неплохо готова команда, просто, может быть, ресурса немножко не хватает человеческого. «Ростов» доказывает, что неслучайно были победы в прошлом году. Чемпионат очень интересный, надеюсь, что такой же второй круг будет», – сказал Мутко.