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Мутко: «Спартак» сегодня в порядке, он добавил»

28 ноября 2016, 23:41
3

Президент РФС Виталий Мутко подвел итоги первого круга РФПЛ. По мнению функционера, лидер чемпионата «Спартак» улучшил свою игру, а идущий на втором месте «Зенит» еще не сказал своего слова.

«У нас получается, что мы не можем подводить итоги первого круга, у нас еще игры. Климат, погода – надо думать об этом. Чемпионат интересный, думаю, впереди еще вся борьба. Мы видим, что у нас есть явные лидеры в футболе. Подтверждают класс те команды, которые играют в Европе, и «Спартак» сегодня в порядке, он добавил. Это хорошо, повышает конкуренцию и зрительский интерес. «Зенит», думаю, еще своего слова не сказал, команда мощно укомплектована.

«Краснодар» на хорошем уровне, думаю, как и ЦСКА, несмотря на не такую длинную скамейку, но мы видим по играм, что очень неплохо готова команда, просто, может быть, ресурса немножко не хватает человеческого. «Ростов» доказывает, что неслучайно были победы в прошлом году. Чемпионат очень интересный, надеюсь, что такой же второй круг будет», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Зенит Ростов Краснодар Мутко Виталий
Комментарии (3)
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KB_Krasnogorsk
1480366974
Спартак все в твоих руках..
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VikNMar
1480368402
Судьи им добавляют ......................
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vladimir-7
1480400029
Непонятны решения В.В.Путина, увольняет руководителей правительства и их замов за то, что они устроились на вторую работу в РАН РФ. А вот Мудко он назначает ещё вице-премьером РФ и оставляет на посту Президента РФС . Дополнительно его ещё назначают руководителем комитета в ФИФА. Одним можно "работать" (числиться) на трёх местах, а другим на двух нельзя. Действительно, нужно, именно, работать по совести на одном месте.
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