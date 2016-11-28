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  • Слуцкий признался, что нынешняя ситуация в ЦСКА – самая сложная за все время его работы в клубе

Слуцкий признался, что нынешняя ситуация в ЦСКА – самая сложная за все время его работы в клубе

28 ноября 2016, 23:08
37

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что армейцы переживают сложный период и смогут выйти из него только вместе с болельщиками.

«Я бы хотел обратиться к болельщикам и поговорить о будущем клуба. Такой клуб, как ЦСКА, имеет не только сегодняшний день, но и завтрашний, и послезавтрашний. У больших клубов бывают разные времена. Сейчас ситуация самая сложная за все семь лет моей работы в ЦСКА. Многие вещи могут меняться, но ЦСКА всегда был, есть и будет великим клубом. Какие бы сложности ни возникали, армейцы вместе с болельщиками всегда смогут преодолеть все невзгоды», – сказал Слуцкий в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

На данный момент столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид
Комментарии (37)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Doktor Dik
1480364458
Давайте, Леонид Викторович, верим в команду!!!
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cska-62
1480367066
И этот ПАРАЗИТ на газзаевской защите и мастерстве отдельных футболистов типа Думбия или Мусы, который УГРОБИЛ ВСЮ МОЛОДЁЖЬ, стерпел или участвовал в гешефте Селюка по замене Панченко на Траоре, ещё смеет о чём-то вякать?
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bset
1480368635
В Слуцкого уже не верится... Спасибо за все, но пора расходиться
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ufos73
1480368648
Короче дальше будет только хуже...
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himik2-62
1480369788
утрись и играйте мать вашу.купите ЛОШАДИНУЮ СИЛУ на крайняк)))
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TUMS
1480373712
Все будет хорошо. Только юных талантов надо выводить, а не натурализовывать иностранцев.
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Par Mezan
1480376149
В армию всех, однозначно! Подонки, ни одного дня Родине не служили, а уже в центральном клубе армии! Кх-е!.. Херню сделали из нашего футбола - бегают какие-то полусонные, и не понять кто из них где родился! То ли так загорели на курортах, то ли это засланные казачки с какой-то Буркина-Фасо! ЦСКА! Курить и бухать меньше надо! Кхе!
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eleng
1480376527
у ЦСКА один сезон спад, ... всего лишь.. Нужно болелам лояльность проявить, все-таки стадион новый, ну ведь чемпы в прошлом году.
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wobaekat
1480380143
Говорили же в свое время, что скандальный матч с Зенитом в 2006 и купленная игра с Ростовом еще аукнутся армейцам. Не верили.
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Nesterenko
1480382603
Ой да ладно прибедняться. Щас опять "говна" съедите и весной всех еле-еле выиграете, а потом осенью опять обосрете ЛЧ. И такой круговорот будет у вас всю жизнь, потому что по другому вы не умеете, ЦСКА сейчас не великий клуб, а никакущий.
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