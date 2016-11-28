Слуцкий признался, что нынешняя ситуация в ЦСКА – самая сложная за все время его работы в клубе

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что армейцы переживают сложный период и смогут выйти из него только вместе с болельщиками.

«Я бы хотел обратиться к болельщикам и поговорить о будущем клуба. Такой клуб, как ЦСКА, имеет не только сегодняшний день, но и завтрашний, и послезавтрашний. У больших клубов бывают разные времена. Сейчас ситуация самая сложная за все семь лет моей работы в ЦСКА. Многие вещи могут меняться, но ЦСКА всегда был, есть и будет великим клубом. Какие бы сложности ни возникали, армейцы вместе с болельщиками всегда смогут преодолеть все невзгоды», – сказал Слуцкий в эфире программы «Футбол России» на канале «Россия 24».

На данный момент столичный клуб занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ.