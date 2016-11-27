Луческу: «Ошибки допускают самые опытные. Какое-то невезение у нас»

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результат матча 15-го тура Премьер-лиги против «Краснодара» (1:2). Румынский специалист отметил, что ошибки в конце поединка допустили самые опытные игроки команды.

«Если взять во внимание моменты, которые создали обе команды, то мы имели преимущество, создали четыре-пять моментов. Только несобранность и отсутствие последней передачи не позволили нам их реализовать. На последних минутах основного времени хорошо перекрывали почти все зоны. За исключением полумомента Смолова хозяева ничего не создали. Не знаю, чем объяснить такой результат — расслабленностью или нет, но такое повторилось не первый раз — то же самое было и с «Анжи», и с «Тереком». Самое интересное, что ошибки делают самые опытные наши игроки.

Наверное, нужно было более профессионально провести последние минуты – где-то придержать мяч, не так быстро его вводить. Элементарные ошибки, которые привели к пропущенным голам, мы разбирали на теоретических занятиях. В частности, эпизоды, когда футболисты «Краснодара» делают передачу вглубь штрафной и оттуда выходят игроки. Кришито мог бы выбить мяч, но сзади был Измайлов, который забил. Во втором мяче то же самое – мяч был выбит в ту зону, которую мы не контролировали, а там оказался Окриашвили.

Чемпионат еще длинный, поэтому конкуренты будут терять очки. Мы создаем моменты, много забиваем, но, к сожалению, случаются моменты, которые были сегодня. Они приводят к тому, что мы теряем очки. Какое-то невезение присутствует у нас», – заявил Луческу.