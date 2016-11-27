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  • Луческу: «Ошибки допускают самые опытные. Какое-то невезение у нас»

Луческу: «Ошибки допускают самые опытные. Какое-то невезение у нас»

27 ноября 2016, 22:07
12

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал результат матча 15-го тура Премьер-лиги против «Краснодара» (1:2). Румынский специалист отметил, что ошибки в конце поединка допустили самые опытные игроки команды.

«Если взять во внимание моменты, которые создали обе команды, то мы имели преимущество, создали четыре-пять моментов. Только несобранность и отсутствие последней передачи не позволили нам их реализовать. На последних минутах основного времени хорошо перекрывали почти все зоны. За исключением полумомента Смолова хозяева ничего не создали. Не знаю, чем объяснить такой результат — расслабленностью или нет, но такое повторилось не первый раз — то же самое было и с «Анжи», и с «Тереком». Самое интересное, что ошибки делают самые опытные наши игроки.

Наверное, нужно было более профессионально провести последние минуты – где-то придержать мяч, не так быстро его вводить. Элементарные ошибки, которые привели к пропущенным голам, мы разбирали на теоретических занятиях. В частности, эпизоды, когда футболисты «Краснодара» делают передачу вглубь штрафной и оттуда выходят игроки. Кришито мог бы выбить мяч, но сзади был Измайлов, который забил. Во втором мяче то же самое – мяч был выбит в ту зону, которую мы не контролировали, а там оказался Окриашвили.

Чемпионат еще длинный, поэтому конкуренты будут терять очки. Мы создаем моменты, много забиваем, но, к сожалению, случаются моменты, которые были сегодня. Они приводят к тому, что мы теряем очки. Какое-то невезение присутствует у нас», – заявил Луческу.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Луческу Мирча
Комментарии (12)
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MURAD F. A.
1480274594
Луческу видел игру только в одну сторону или это мечты вслух...............................( с краснодаром)
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Бриг
1480274786
Луческу молодец-обращает внимание на свои ошибки. Так и надо.
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Вомбат
1480275984
То-то и оно, что он видит ошибки игроков, а свои ошибки признавать не желает. Отсутствие ротации возрастных игроков при игре на 2 фронта и плохо поставленная игра в обороне (даже состав не наигран!) - это вопросы именно к Луческу.
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Gullit 76
1480277131
Зенит опять без напряга хотел выиграть.Но это лучше пока у Спартака получается.Ноги не бежали,глаза не горели.Мог выпустить другой состав (скамейка есть)
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Zeff
1480278054
Две последние игры ЧР надо выиграть!
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Sergej-74
1480280787
да спартак еще и в этом году очки потеряет
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Павелий
1480299060
Зажравшиеся, а не самые опытные. Запретить Газпрому финансировать Зенит!
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