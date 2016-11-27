«Крылья Советов» не хотят переносить матч со «Спартаком» в Москву

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виктор Шишков сообщил, что в клубе не согласны переносить матч 16-го тура Премьер-лиги против «Спартака» из Самары в Москву. Ранее такая информация появилась из-за непрекращающегося снега в игре самарцев против «Томи» (3:0).

– Неделю назад общался с генеральным директором «Спартака» Сергеем Родионовым по поводу переноса матча из Самары. Сказал, что будем действовать по регламенту. Мы не согласны переезжать из Самары, хотим играть дома.

– Обещают минус 19 градусов на момент стартового свистка.

– В любом случае, в Москву играть не поедем. Резервная арена у нас в Саранске.

– Допускаете, что РФПЛ может перенести матч на весну?

– Лига будет в соответствии с регламентом. Мы – тоже. «Крылья Советов» играет в футбол для своих болельщиков, не хочется проводить матч вне Самары.