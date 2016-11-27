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  • «Крылья Советов» не хотят переносить матч со «Спартаком» в Москву

«Крылья Советов» не хотят переносить матч со «Спартаком» в Москву

27 ноября 2016, 16:46
15

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виктор Шишков сообщил, что в клубе не согласны переносить матч 16-го тура Премьер-лиги против «Спартака» из Самары в Москву. Ранее такая информация появилась из-за непрекращающегося снега в игре самарцев против «Томи» (3:0).

– Неделю назад общался с генеральным директором «Спартака» Сергеем Родионовым по поводу переноса матча из Самары. Сказал, что будем действовать по регламенту. Мы не согласны переезжать из Самары, хотим играть дома.

– Обещают минус 19 градусов на момент стартового свистка.

– В любом случае, в Москву играть не поедем. Резервная арена у нас в Саранске.

– Допускаете, что РФПЛ может перенести матч на весну?

– Лига будет в соответствии с регламентом. Мы – тоже. «Крылья Советов» играет в футбол для своих болельщиков, не хочется проводить матч вне Самары.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак
Комментарии (15)
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a_who
1480255254
-19 при такой температуре лыжники не бегают...
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ttter
1480255589
Поле огород и дикий холод,надеюсь РФС найдет резервное поле,мне кажется лучше всего сыграть в Краснодаре или Казане.
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Мясной Упырь
1480259496
какая Советам разница -где проигрывать...футболистов жалко, травмы на током огороде точно будут и не факт что у одной команды.. вот о чем думать надо
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Диктор
1480259997
Будут играть на лыжах.
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BANNIKOV1970
1480261855
Да них...я крыльям это не поможет ёпт!!!
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BANNIKOV1970
1480262067
По новому регламенту РФПЛ нельзя проводить матчи при температуре менее "-15"
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OldenVad
1480269704
«Крылья Советов» играет в футбол для своих болельщиков, не хочется проводить матч вне Самары. Это при -19 для болельщиков? Разве что клюшки выдадут
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gosha1989
1480269874
Пусть играют, потом в тёплых странах отогреются в перерыв чемпионата
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Cant Stop
1480270495
переносите матч на Мальдивские Острова............
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momwig_
1480315154
Какой нахрен футбол для каких нахрен болельщиков в минус 19??? Любые нефутбольные приемы готовы использовать, любые обстоятельства, чтобы выгрызть очечко.
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