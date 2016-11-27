Даудов: «Терек» провел одну из лучших игр, хотя судья «красиво» сделал свою работу»

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал результат матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1). По его мнению, исход встречи не соответствует происходившему на поле.

«Итоговый счет матча между «Тереком» и «Спартаком» не отражает сути происходившего на поле. На протяжении всего матча «Терек» владел преимуществом и провел одну из лучших игр в сезоне, несмотря на то, что судья «красиво» сделал свою работу.

В глазах коллектива клуба и болельщиков «Терек» сегодня победил. Именно такие матчи в исполнении родной команды нравятся болельщикам, когда футболисты проявляют характер и никто не отбывает номер на поле. Сегодня на поле была команда.

За самоотверженную игру они заслуживают добрых слов и поощрения. Руководством клуба принято решение премировать команду, как за выигрышный матч. Молодцы, ребята!» – сказал Даудов.