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  • Даудов: «Терек» провел одну из лучших игр, хотя судья «красиво» сделал свою работу»

Даудов: «Терек» провел одну из лучших игр, хотя судья «красиво» сделал свою работу»

27 ноября 2016, 01:55
48

Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал результат матча 15-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1). По его мнению, исход встречи не соответствует происходившему на поле.

«Итоговый счет матча между «Тереком» и «Спартаком» не отражает сути происходившего на поле. На протяжении всего матча «Терек» владел преимуществом и провел одну из лучших игр в сезоне, несмотря на то, что судья «красиво» сделал свою работу.

В глазах коллектива клуба и болельщиков «Терек» сегодня победил. Именно такие матчи в исполнении родной команды нравятся болельщикам, когда футболисты проявляют характер и никто не отбывает номер на поле. Сегодня на поле была команда.

За самоотверженную игру они заслуживают добрых слов и поощрения. Руководством клуба принято решение премировать команду, как за выигрышный матч. Молодцы, ребята!» – сказал Даудов.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак
Комментарии (48)
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MEHROJ ЗЕНИТ
1480204076
Надо умеет проигрывать
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Roberto_01
1480209373
Спартак как сборная России по футболу может пукать только с чье-то помощью, уверен до и после 2018 отдельно пропукают!Нечего судей винить в кору....ии,играть в футбол научитесь, все падают фол дайте, пенальти дайти- дают!!! судьи твари деньги получают, о правилах забывают)))) Смотрите футбол на телевизоре в 2018, победит Германия!!!
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turist82
1480210167
Отговорки в пользу бедных. Некрасиво так говорить. Забили бы гол - никакой судья бы не помог. А они не смогли
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Ден 781
1480213312
А каким Терек преимуществом владел ? Навал был, самоотдаче была, и то только потому что Спартак позволял выигрывая матч
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Диктор
1480218743
Странно слышать нытье у чеченцев-в чем им судейство то не понравилось??????
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MaxRnD
1480224666
Пока в чемпионате РФПЛ рулят Мудько и Федунько эта бодяга не прекратится никогда, достаточно вспомнить как элегантно в матче со Спартаком был убран Ростов. Обнаглела эта парочка уже до того что и в Грозном не боятся ...уйнёй заниматься !
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Kollljan
1480227782
Судья продажная тварь!!!!
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Wertalet
1480228657
Спартак с победой !!! А Тереку спасибо за то что он делает качественную игру... Чем больше будет сильных команд и выше конкуренция тем интересней будет наш чемпионат.
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SPbZenit12
1480232209
Вот Спартак же также ныл)
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BANNIKOV1970
1480235136
С чего вы взяли что если вы играете дома вы должны постоянно выигрывать?На матче присутствовал глава департамента судейства и судья отсудил по правилам,молодец что не поплыл!!!А суть на поле не всегда отражается на табло!
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