«Спартак» повторил клубный рекорд по количеству набранных за первый круг очков

В матче 15-го тура РФПЛ «Спартак» обыграл «Терек» со счетом 1:0 и после последней игры первого круга имеет 37 очков.

Таким образом, москвичи повторили свой клубный рекорд по числу набранных очков в первом круге для чемпионатов России, в которых участвовали 16 команд. Достижение было установлено в сезоне-2000, когда «Спартак» по итогам первой половины чемпионата также имел 37 баллов.

Рекорд чемпионатов принадлежит «Алании» и «Зениту», которые набирали по 39 очков в первых кругах в 1995 и 2010 годах соответственно.