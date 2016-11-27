Глушаков: «Надо побеждать. По 1:0, по 1:0, тихой сапой»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями после матча 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0).

«В Грозном всегда тяжело играть, есть какая-то психологическая нагрузка. Знали, что давно не выигрывали, надо было прервать эту серию.

Если бы забили в первом тайме, было бы легче. У Попова был момент, у меня. Не ожидал, что Городов прочитает момент, выйдет к линии штрафной и перехватит мяч. Мы в Грозном часто выигрывали по итогам первого тайма, но почти всегда пропускали во втором, а потом «Терек» зажигал. Сегодня традиция не продолжилась», – сказал Глушаков.

Также футболист прокомментировал работу арбитров.

«О судействе не хочу разговаривать. Судил как судил, нормально. Сегодня все старались и хорошо сыграли. Кого-то отдельно не хотел бы выделять. Не было той свежести, которая была в последних матчах».

По мнению Глушакова, результаты конкурентов не имеют для «Спартака» значения.

«Следили ли за встречей ЦСКА с «Рубином»? Смотрели, знали, но нам их результаты не важны, у нас игра с «Тереком» была впереди. Самим надо побеждать. По 1:0, по 1:0. Тихой сапой».