Вице-президент «Терека» заподозрил Мешкова в заказном судействе в матче со «Спартаком»

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов выразил сомнение в объективности работы судьи Виталия Мешкова в матче 15-го тура против «Спартака» (0:1).

«Игра получилась очень зрелищной. Во втором тайме «Терек» имел огромное преимущество. «Спартак» забил со стандарта, одна ошибка решила судьбу матча, но не только она.

Я говорю о безобразном судействе Мешкова. Арбитр позволял «Спартаку» делать все. Много раз закрывал глаза на нарушения, никак не реагировал на то, что игроки красно-белых тянули время. Не понимаю такого подхода.

Думаю, судейство было заказное. Обращаться никуда не будем – какой смысл? И так приезжала целая бригада во главе с Будогосским. Не знаю, с чем это связано», – сказал Алханов.