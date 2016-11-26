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  • Вице-президент «Терека» заподозрил Мешкова в заказном судействе в матче со «Спартаком»

Вице-президент «Терека» заподозрил Мешкова в заказном судействе в матче со «Спартаком»

26 ноября 2016, 21:53
64

Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов выразил сомнение в объективности работы судьи Виталия Мешкова в матче 15-го тура против «Спартака» (0:1).

«Игра получилась очень зрелищной. Во втором тайме «Терек» имел огромное преимущество. «Спартак» забил со стандарта, одна ошибка решила судьбу матча, но не только она.

Я говорю о безобразном судействе Мешкова. Арбитр позволял «Спартаку» делать все. Много раз закрывал глаза на нарушения, никак не реагировал на то, что игроки красно-белых тянули время. Не понимаю такого подхода.

Думаю, судейство было заказное. Обращаться никуда не будем – какой смысл? И так приезжала целая бригада во главе с Будогосским. Не знаю, с чем это связано», – сказал Алханов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Мешков Виталий
Комментарии (64)
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Avitaminoz
1480186801
Вот только ему про заказное судейство и говорить... клоун.
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за ЦСКА с 1980г
1480186924
поменьше в микрофон орите и может тогда..
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семенчик
1480187140
Кто бы говорил! Сами вечно в подозрении
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Тraumtanzеr
1480187937
Ваш ебалай Комбарову чуть ногу не вырвал, там вообще по идее прямая красная и дисквалификация на два матча.
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Мясной Упырь
1480188166
это просто первый раз когда в Чечне судью не успели испугать убийством всей семьи, соответственно судья просто выполнил свою работу на пять баллов, и бородатые теперь пеняют на подкуп------- смотрите за собой вы и так самая корумпированная команда в премьер -лиге
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Алекc
1480188189
нормально судил
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compka
1480188213
После игры Урал-Терек надо было так трезвонить, по совокупности беспределов Кадырова на стадионе в Грозном ("судья продажная, козел ты" и тому подобные речи в микрофон) Терек давно пора из РФПЛ дисквалифицировать...
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Gwynbleidd
1480188290
Спартак после нытья с Зенитом, стали судить хорошо ) Так что все нормально, надо просто истерику поднять!
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TYSON95
1480191072
кутепову нужно было красную показать, ничья была бы справедливым исходом
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Cuervo
1480191818
в Грозном да заказное судейство против Терека!?))) Вот так и пишут "сказки" ))
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