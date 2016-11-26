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  • Глушаков: «Трехочковый отрыв не показатель. Это как зубы почистить»

Глушаков: «Трехочковый отрыв не показатель. Это как зубы почистить»

26 ноября 2016, 21:01
19

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире канала «Наш футбол» поделился размышлениями о турнирных перспективах команды после победы в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0).

«Мы готовы бороться за первое место, но пока не стоит говорить о чемпионстве, в команде никто об этом не думает. У нас сейчас сумасшедшая самоотдача. Наверное, поэтому нам где-то фартит. Оттуда видно, как ты работаешь, и эта работа воплощается в победы. Как говорится, везет сильнейшим.

Сегодня чуть порадовались, а завтра уже будем готовиться к игре с «Крыльями Советов». Трехочковый отрыв – не показатель. Если бы отрыв был в 20 очков – другое дело. А три очка – это что? Как зубы почистить.

Оборона начинается с атаки. Надо выделять не только защитников, а всю команду. Только так клуб может добиваться успехов.

Легче ли нам без выступления в других турнирах? Мы ведь не специально вылетели. Наоборот, расстроились. Может, из-за этого нам где-то проще, но мне, например, лучше играть две игры в неделю, чем тренироваться. Это и интереснее, и время летит быстрее. Если бы вы знали, как мы тренируемся, бегаем», – сказал Глушаков.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Глушаков Денис
Комментарии (19)
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oyabun
1480183784
Судя по самоотдаче на поле ребята действительно серьезно пашут на тренировках, а не филонят. Так держать парни! Всего то осталось ничего! Выиграть и второй круг ))
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ATECH71
1480183848
БЫКИ ПОРВИТЕ НЕМЫТЫХ И ВСЁ ЗУБЫ ПОЧИЩЕНЫ
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RedWhiteFans2
1480184479
Нужно помимо самоотдачи еще всей русской братии КПД передач, отборов, фолов, ударов и т.д. выровнять. Все видят результат, а косяков еще матерь божья.
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ttter
1480184756
Эмоции бьют ключом! Вперёд,Спартак.
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Тraumtanzеr
1480185057
Завтра кранодар накажет немытых и будет 6. Сейчас главное крыльям и рубину не проиграть как минимум.
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батог
1480186665
Сыграли хорошо, без мандража и суеты, почти без тупого отбоя, иногда проскакивает отскакивание мяча при приеме. Молодцы, игра есть. При том что Терек не выглядел пацанами.
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absent32
1480187878
зенит борется в двух турнирах, вот показатель... и то что вы вылетели и идете на чемпионство не показатель... смотри денис европу!!! как раз таки ты зубы почистить успеваешь)))
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Мясной Упырь
1480188328
завтра будет уже 6 очков
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Алекc
1480189753
с победой КБ
Ответить
credo79
1480189941
краснодар вперед)))
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