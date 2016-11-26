Глушаков: «Трехочковый отрыв не показатель. Это как зубы почистить»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире канала «Наш футбол» поделился размышлениями о турнирных перспективах команды после победы в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0).

«Мы готовы бороться за первое место, но пока не стоит говорить о чемпионстве, в команде никто об этом не думает. У нас сейчас сумасшедшая самоотдача. Наверное, поэтому нам где-то фартит. Оттуда видно, как ты работаешь, и эта работа воплощается в победы. Как говорится, везет сильнейшим.

Сегодня чуть порадовались, а завтра уже будем готовиться к игре с «Крыльями Советов». Трехочковый отрыв – не показатель. Если бы отрыв был в 20 очков – другое дело. А три очка – это что? Как зубы почистить.

Оборона начинается с атаки. Надо выделять не только защитников, а всю команду. Только так клуб может добиваться успехов.

Легче ли нам без выступления в других турнирах? Мы ведь не специально вылетели. Наоборот, расстроились. Может, из-за этого нам где-то проще, но мне, например, лучше играть две игры в неделю, чем тренироваться. Это и интереснее, и время летит быстрее. Если бы вы знали, как мы тренируемся, бегаем», – сказал Глушаков.